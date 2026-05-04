Juan Soto será primer bate los Mets

Los Mets, con un récord de 12-22, necesitan un revulsivo. El próximo intento del mánager Carlos Mendoza para encontrarlo se materializa en una inusual configuración de la alineación.

Juan Soto será el primer bate de Nueva York en el primer partido de la serie del lunes a las 5:40 p. m. (hora del este) contra los Rockies. Esta será apenas la tercera vez en la carrera del superestrella jardinero que batea en la primera posición, ya que las otras dos fueron cuando jugaba con los Nacionales en 2018 y 2021. Soto había bateado en la segunda posición en todos los demás partidos en los que había participado esta temporada.

Con una línea de bateo de .314/.415/.500 y tres jonrones, Soto, quien jugó en el jardín izquierdo el lunes, ha sido uno de los pocos puntos brillantes para la ofensiva de Nueva York, que se encuentra en el último lugar de las Grandes Ligas con un OPS de .633. Soto también tiene un historial sólido en 24 juegos en Coors Field, con un wRC+ de 182 , ocho jonrones y cuatro dobles.

Los Mets intentarán arrancar con buen pie en altitud contra el derecho de los Rockies, Tomoyuki Sugano (3-1, 2.84 ERA). Así luce el resto de la alineación de los Mets:

Alineación para este lunes

1. LF Juan Soto

2. SS Bo Bichette

3. RF MJ Meléndez

4. 1B Mark Vientos

5. 3B Brett Baty

6. 2B Marcus Semien

7. CF Carson Benge

8. DH Francisco Álvarez

9. C Luis Torrens