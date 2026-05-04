Mía Cepeda se somete a cirugía de 12 horas para retirar biopolímeros de su rostro
La personalidad de televisión publicó su proceso postoperatorio y alertó sobre la seriedad del asunto.
"Favor no burlarse", escribió Mía Cepeda al inicio de una publicación en Instagram donde compartió una serie de imágenes de su rostro tras someterse a una cirugía de doce horas para retirar biopolímeros de su rostro.
La personalidad de televisión publicó su proceso postoperatorio y alertó sobre la seriedad del asunto.
"Esto es serio, 12 horas de cirugía para retirar los polímeros del rostro y unos hilos que supuestamente eran de oro y resultaron ser de nilon, lo que me provocaba un dolor insoportable", explicó.
En las fotos, Cepeda aparece con la cara hinchada, con suturas y un vendeja alrededor de la cabeza.