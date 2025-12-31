Sina Cabral: Una mariposa que cumple 90 años

Cuando hablamos de mariposas no pasa desapercibida la belleza característica que desprenden al volar sus coloridas alas portadoras de gracia.

Matemática, pianista y militante, Tomasina Altagracia Cabral Mejía perteneció al Movimiento Revolucionario 14 de Junio desde su fundación en el 1959, y a partir de ahí se convirtió en símbolo de oposición frente a los abusos del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Sina, como era conocida, nació en Salcedo, un 31 de diciembre, en el año 1935, con exactitud. En el 58 obtuvo el título de ingeniera-arquitecta en la Universidad de Santo Domingo.

Valiente, íntegra y lúcida, acompañó a las hermanas Minerva y María Teresa Mirabal tras su paso por prisión. Fueron apodadas “Las Mariposas” luego de que los presos políticos en la cárcel de La Victoria, al ver llegar nuevamente a las opositoras en mayo del 60, exclamaran: "Trajeron a las mariposas".

La luchadora antitrujillista Tomasina Cabral Mejía. ADRIANO ROSARIO/LD

Por sus ideales y participación activa en la lucha por los derechos humanos, fue arrestada varias veces durante el régimen del tirano y obligada al exilio tanto a Argentina como a Estados Unidos. Lo interesante es que su vuelo a Argentina la salvó.

Tras asilarse en la embajada de Argentina y en medio de la ruptura de relaciones diplomáticas por el atentado contra Rómulo Betancourt, el embajador logró gestionar la salida de un grupo de opositores que carecían de pasaportes. Ese avión hacia Argentina le permitió a Sina escapar de la persecución.

Retornó al país en el 62, tras la caída de la dictadura, y se integró a las labores del 14 de Junio, del cual fue miembro del comité central cuando fue convertido en partido político. Se dedicó a desempeñar varias funciones públicas luego de esto.

La escritora y periodista Yinett Santelises publicó las memorias de Sina este año, su primera novela, que tiene por título "El vuelo de Sina". Una historia que rescata una memoria que permaneció en silencio durante mucho tiempo.

Durante una entrevista realizada dentro de las instalaciones del Listín Diario, Santelises contó que la militante lúcida fue apresada el 19 de enero del 60 y llevada directamente a La 40. A pesar de la cantidad de insistencias y actos de barbarie a las que fue sometida, nunca se doblegó. Se mantuvo firme ante tanto los agentes del Servicio de Inteligencia Militar como ante algunos compañeros que también estaban ahí; no delató a nadie.

Sina Cabral arriba a sus 90 años como testimonio viviente de dignidad y resistencia. Al celebrar hoy sus nueve décadas, honramos no solo su historia, sino la inmensa luz que su legado sigue arrojando sobre la memoria de nuestro país.

La entrevista a Yinett será publicada en las Lecturas de Domingo este 4 de enero, al alcance de los lectores de este diario.