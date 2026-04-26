Especialistas alertan sobre la “sarcopenia” y el riesgo de caídas en adultos mayores

La residencia geriátrica y centro de atención integral para adultos mayores Vita Abuelos realizó este domingo un acto en el Atrio Central de Acrópolis Center, donde especialistas y representantes del sector salud abordaron los principales desafíos que enfrentan los envejecientes y presentaron iniciativas orientadas a mejorar su calidad de vida.

Durante la actividad, la doctora Rossy Pereira, experta en atención geriátrica, centró su intervención en los cambios fisiopatológicos asociados al envejecimiento, destacando que este proceso natural no solo implica una disminución de la masa muscular, sino transformaciones en la composición del músculo.

Además, resaltó que las propiedades de contractilidad y la función de los tendones son factores que influyen directamente en la movilidad y la autonomía de las personas mayores.

La especialista explicó que uno de los principales problemas que afecta a los adultos mayores es la sarcopenia, condición caracterizada por la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, lo que incrementa el riesgo de caídas, discapacidad y dependencia funcional.

En ese sentido, indicó que los principales signos de alerta se manifiestan en la dificultad para moverse, caminar y mantener la fuerza física.

Señaló que una señal evidente es la lentitud al caminar, ya que las personas mayores pueden desplazarse con tendencia a arrastrar o lanzar los pies debido a la pérdida de fuerza muscular, lo que provoca inestabilidad.

La doctora Rossy Pereira, especialista en el cuidado y atención de los adultos mayores, durante su intervención.Fuente Externa

“Lo más peligroso es no tomar en consideración estas señales, porque las personas mayores tienen una posibilidad mayor de caerse”, advirtió.

La doctora también alertó que la inmovilidad prolongada puede provocar graves consecuencias, explicando que cuando un adulto mayor permanece en cama por varios días se produce una atrofia muscular que dificulta realizar actividades básicas.

“Si usted acuesta a una persona mayor cuatro días, la atrofia muscular que se produce puede impedirle levantarse o moverse con normalidad”, explicó.

Asimismo, insistió en la importancia de orientar a la población y a las familias sobre cómo cuidar adecuadamente a los adultos mayores, evitando limitar sus actividades por exceso de protección.

Durante el acto también participó el doctor David Mejía, quien resaltó la importancia de fortalecer los servicios de atención integral para garantizar un envejecimiento digno, seguro y saludable.

De igual manera, los doctores Rafael Robles, Carola Melo, Héctor Romero y Rosanna Lorenzo destacaron la importancia del trabajo interdisciplinario en el cuidado de los adultos mayores, señalando que la coordinación entre médicos, terapeutas, cuidadores y familiares resulta fundamental para detectar a tiempo posibles complicaciones y garantizar una atención oportuna.

Los organizadores informaron que estas iniciativas forman parte de los esfuerzos de Vita Abuelos para promover la prevención, el cuidado especializado y la educación en salud geriátrica.

La institución informó además que dispone de distintos programas de atención adaptados a las necesidades de cada familia, entre ellos el Plan Residencia Permanente, dirigido a adultos mayores que requieren vivir en un entorno seguro y supervisado por un equipo profesional especializado, así como el Plan Día Contigo, una modalidad de cuidado diario sin pernoctar que permite a los envejecientes participar en actividades y recibir atención profesional durante el día.