Yinett Santelises publica "El vuelo de Sina"

Un libro es un artefacto grandioso para colocar la historia en el lugar exacto de los momentos que la habitan. La escritora dominicana Yinett Santelises acaba de publicar su primera novela El vuelo de Sina (Querer Editorial. 2025). La obra tiene como protagonista a la arquitecta Tomasina “Sina” Cabral que fue miembro desde su fundación en 1959 del Movimiento 14 de junio. Ella, junto a las hermanas Mirabal, fue apresada y torturada en las cárceles La 40 y La Victoria durante la dictadura de Trujillo, hasta que fue liberada y logró exiliarse primero en Argentina y luego en Estados Unidos.

La esencia de Dios y de todos los santos según se puede leer en la biografía de Santa Teresa de Ávila escrita por William Thomas Walsh es que se reconoce su ángel de luz por la paz y tranquilidad que dejan en el alma de los ambientes que tocan. Yinnett posee esa luz y me alegra saber que su literatura comienza a ser parte del mundo de las letras dominicanas. El tema de la dictadura de Trujillo es valiente y necesario, contribuye al debate sobre una época difícil de República Dominicana que tiene aún mucho pensamiento por crear. No dijo acaso el premio nobel de literatura Faulkner que el pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado.

La finalidad de la buena literatura es atraer las almas que se acercan a ella hacia el bien. El vuelo de Sina nos abre la oportunidad de volver a re(crear) unos años difíciles pero necesarios para interpelar el presente que nos acecha marcado por la polarización. La escritora Ángela Hernández, Premio Nacional de Literatura 2016, dice sobre esta obra:

"La narración, serena y profunda, nos sumerge en una historia contada desde el corazón,

tejida con sacrificios, sueños y un agudo sentido de justicia". Además, añade lo siguiente:

"Este libro, escrito desde una sensibilidad empática y respetuosa, logra una armonía poco frecuente entre narradora y autora. Con un lenguaje fluido, limpio, El vuelo de Sina no solo documenta un capítulo crucial de la historia dominicana, sino que lo convierte en una ofrenda para las nuevas generaciones".

Yinett Santelises es narradora y periodista. Nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en 1989. Ha escrito reportajes narrativos sobre la vida en comunidades rurales y perfiles literarios de personajes conocidos en su país, como el pintor Jorge Severino; el pianista, compositor y director de orquesta José Antonio Molina; y Mary Pérez de Marranzini, un alma altruista que dedicó su vida a la rehabilitación de personas con discapacidad.

El próximo martes 4 de noviembre a las 6:30 p.m. se presenta en la Sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña la novela corta El vuelo de Sina. De seguro ahí nos veremos los amantes de la literatura en el país. Hay un axioma latino que se escribe “Intelligenti pauca” que se pudiera extrapolar a esta obra diciendo que a las buenas historias les basta con pocas páginas para mostrar su calidad.