Donald Trump elegía la labor del Servicio Secreto y reprocha a demócratas el bloqueo de fondos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este domingo la "valentía" y el "talento" del Servicio Secreto y las fuerzas del orden tras el tiroteo registrado anoche durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, al tiempo que aprovechó el incidente para criticar a los demócratas por la gestión de los fondos destinados a la seguridad.

En una entrevista con la cadena Fox News, el mandatario aseguró que tanto él como la primera dama, Melania Trump, se encuentran "bien" tras el suceso en el hotel Washington Hilton, donde un sospechoso -que según la Fiscalía tenía como objetivo a altos cargos del Gobierno- fue interceptado tras romper el perímetro de seguridad.

"Tuvimos un gran grupo de personas allí anoche (...). El Servicio Secreto y todas las fuerzas del orden fueron, pensé, sobresalientes. Lo detuvieron en seco", afirmó Trump, comparando la velocidad del atacante con la de un "corredor de la Liga Nacional de Fútbol Americano".

Pese al reconocimiento de la labor policial, el presidente vinculó el desempeño de los agentes con la disputa presupuestaria en el Congreso.

"Este es un grupo al que no se le está pagando, si lo piensas. Los demócratas están reteniendo su pago y creo que tal vez se ablanden un poco ahora porque se mostró un gran talento anoche", declaró.

Trump restó importancia a la vulnerabilidad del recinto, subrayando que el atacante "ni siquiera estuvo cerca de llegar a las puertas" debido a las "muchas capas" de seguridad, aunque reconoció los retos logísticos del hotel Washington Hilton -lugar donde se celebró la cena de gala y donde el sospechoso se hospedaba como huésped-.

En este sentido, el mandatario hizo mención a sus planes de construir un nuevo salón de actos en los terrenos de la Casa Blanca para futuros eventos.

Las palabras de Trump coinciden con las revelaciones del fiscal general interino, Todd Blanche, quien señaló hoy en la cadena NBC que las investigaciones preliminares apuntan a que el sospechoso tenía la intención de atacar a miembros de la Administración, incluido "probablemente" el presidente.

Según Blanche, el atacante, que viajó desde Los Ángeles y portaba dos armas adquiridas legalmente en los últimos dos años, logró cruzar el perímetro apenas "unos pocos metros" antes de ser reducido.

El sospechoso, que no está colaborando con las autoridades, permanece bajo custodia y se espera que sea acusado formalmente este lunes ante un tribunal.