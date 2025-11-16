Robert “Bobby” Fischer: “genio y figura”.

-Bobby Fischer fue el primer jugador en alcanzar una cifra cercana a 2800. En julio de 1972 logró 2785 puntos, un récord que lo posicionó como el número uno del mundo con una ventaja de 125 puntos sobre el segundo clasificado, el GM y Campeón Mundial, Boris Spassky. Para esa época fue un logro extraordinario debido a que el coeficiente no contaba con la “inflación” actual (50 años después) donde existen ajedrecistas con esos elevados números.

-Fischer aportó al Juego Ciencia el Ajedrez Estilo Libre también es conocido como Fischer Random y Chess 960. Se nombra así en honor a las 960 posibles posiciones iniciales de la partida. El objetivo de Fischer era eliminar el dominio total de la preparación de aperturas en el ajedrez clásico, reemplazándolo con creatividad y talento. En una situación en la que la posición inicial fuera aleatoria, sería imposible preparar cada movimiento del juego; dado que sería demasiado difícil dedicar a la memoria el "libro de aperturas" para 960 posibles sistemas de apertura, los jugadores deben crear cada movimiento originalmente

-Bobby fue un personaje brillante y controversial, que defendió la causa de los jugadores mejorando las condiciones de juego y reclamando mejores premios. El mundo del ajedrez le debe mucho en ese aspecto.

-En 1988 Bobby patentó en Estados Unidos el "Reloj Fischer". Su idea era que los jugadores tuvieran un incremento de tiempo por cada una de las jugadas, de manera que una partida ganada ya no pudiera perderse debido a los desagradables apuros de tiempo. Su idea resulta de mucho beneficio en la actualidad.

-Aunque hasta finales de 1959, Fischer se vestía de forma inadecuada para un joven Campeón, apareciendo en los eventos nacionales e internacionales con suéteres y pantalones de pana; posteriormente y animado por su compatriota Pal Benko a vestir con más elegancia, Fischer empezó a comprar trajes de todo el mundo, hechos a mano y por encargo.

-En 1960, Bobby acompañado por su amigo GM Miguel Najdorf, quiso ingresar al Casino de Mar del Plata, pero no tenía un saco para su admisión. Najdorf, le dijo, "no hay problemas, Bobby. Te presto uno; yo tengo 25 trajes". Fischer se quedó asombrado que alguien pudiera tener un vestuario tan amplio. Cuando tiempo después Bobby cultivó su autoestima y disfrutaba de ser el mejor y más popular entre sus colegas, utilizó parte del dinero de los premios en la compra de trajes de buena calidad. A fines de los sesenta, Fischer y Najdorf se reencontraron en un aeropuerto. Sin tiempo para los saludos, Bobby le preguntó a Don Miguel si aún contaba con 25 trajes. Najdorf, que ni recordaba la escena del Casino le respondió, sin titubeo, "por supuesto"; Fischer comenzó a reírse a carcajadas y a los gritos le dijo: "Acá también te superé Miguelito. Yo ya tengo 26".

-Su elegancia y personalidad contrasta con la vestimenta utilizada actualmente en algunos los eventos. Asimismo, su comportamiento decente y cordial en el salón de juego es un buen ejemplo para los “chessplayers shows” acostumbrados a las payasadas y que, en muchos casos, tiende a afectar la mística tradicional y la belleza del deporte y va dejando atrás la era de ajedrecistas refinados, de buen vestir, muy decentes como Fischer.

Frases de Robert “Bobby” Fischer

1.-No creo en la Psicología. Creo en las buenas jugadas.

2.-Tu cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones. Tu ajedrez se deteriora a medida que tu cuerpo lo hace. No puedes separar el cuerpo de la mente.

3.-El ajedrez es una guerra sobre el tablero. El objetivo es aplastar la mente del oponente.

4.-El ajedrez es la vida.

5.-Hay jugadores duros y tipos amables, y yo soy un jugador duro.

6.-Me considero un genio que, por casualidad, juega al ajedrez.

7.-Le doy prestigio a cualquier torneo al que asisto.

8.-La táctica fluye de una posición superior.

9.-Los empates hacen que el ajedrez sea aburrido, las victorias hacen que el ajedrez sea combativo.

10.-Soy el mejor jugador del mundo y estoy aquí para demostrarlo.