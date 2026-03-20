Conciencia por el agua desde pequeños

Aprender a cuidar el agua también es parte de crecer. Niños y adolescentes descubren, a través de sus propias experiencias, que pequeños cambios en la vida diaria pueden contribuir a preservar este recurso vital.

“El agua es vida”. La frase no ha perdido vigencia; por el contrario, adquiere un sentido cada vez más urgente. El aumento del consumo, la contaminación de ríos y fuentes naturales, así como los cambios en el clima, han colocado este recurso en el centro de las preocupaciones sociales y ambientales.

En la República Dominicana, esta reflexión forma parte de la realidad diaria. A pesar de contar con importantes reservas hídricas, persisten desafíos relacionados con la distribución, el desperdicio en los hogares y la necesidad de fortalecer la educación ambiental. En este contexto, promover una cultura de uso responsable desde la infancia se convierte en una tarea fundamental para el bienestar colectivo.

Pequeñas acciones, grandes cambios

Desde la mirada de la niñez, Angie Aismal Ovando Justo, de 9 años, estudiante de la Escuela General Antonio Duvergé, expresa que el agua representa vida y bienestar. Entre las acciones que propone para ahorrar se encuentran cerrar la llave al cepillarse, reutilizar el agua para regar las plantas y promover charlas educativas que fortalezcan la conciencia ambiental en las comunidades.

Angie Aismal Ovando JustoCortesía

A sus 10 años, Sara Alejandra Gutiérrez Suárez, estudiante del Saint Michael School, identifica la tarde como uno de los momentos de mayor consumo en el hogar. Considera necesario reducir el tiempo en la ducha, evitar dejar las llaves abiertas y prevenir prácticas que contaminen las fuentes de agua. Está convencida de que la responsabilidad de cuidarla corresponde a todos, especialmente a los niños, por ser quienes heredarán el país.

Sara Alejandra Gutiérrez SuárezCortesía

Entre la casa y la escuela

En esa interacción entre familia y aula se construyen miradas cada vez más conscientes. Así lo expresa Avril Marie Brito, de 14 años, estudiante del Instituto Politécnico Ángeles Custodios, quien reconoce que muchas veces no se dimensiona la cantidad de agua que se utiliza a diario. Actividades tan comunes como bañarse o cepillarse los dientes pueden implicar el consumo de decenas de litros sin que se perciba. Para ella, cerrar los grifos cuando no se están utilizando es una acción sencilla que ayuda a evitar el desperdicio. También advierte que no proteger este recurso podría provocar sequías, escasez de alimentos y la propagación de enfermedades.

Avril Marie BritoCortesía

Un compromiso que se convierte en acción

En la adolescencia, la reflexión adquiere una dimensión más analítica. Angélica Juliette Fuentes Peña, de 17 años y estudiante de sexto de secundaria del Colegio Mis Estrellas, señala que muchas personas pueden llegar a utilizar más de 100 litros de agua al día sin ser plenamente conscientes. A su juicio, reducir el tiempo en la ducha, reparar fugas y dar el ejemplo dentro del hogar son prácticas que contribuyen a la construcción de hábitos sostenibles.

Angélica Juliette FuentesCortesía

Las opiniones de estos estudiantes evidencian cómo la educación ambiental comienza a influir en la forma de pensar y actuar de las nuevas generaciones. En sus planteamientos hay preocupación, pero también una clara disposición a asumir compromisos y a participar activamente en la búsqueda de soluciones.

Concurso que impulsa la conciencia ambiental

Este interés por comprender la problemática del agua también encuentra espacios concretos de participación. En el marco del Día Mundial del Agua, estudiantes de sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados están siendo convocados por Plan LEA de Listín Diario a la segunda edición del concurso “Decálogo del Agua”, una iniciativa que busca motivar la reflexión, el pensamiento crítico y la búsqueda de soluciones frente a los desafíos relacionados con el recurso hídrico. El concurso cuenta con el auspicio de la Fundación Propagas, el Consorcio Azucarero Central (CAC) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

A través de la elaboración de audiovisuales originales, los participantes podrán analizar la situación del agua en sus comunidades, identificar problemáticas vinculadas al acceso o la conservación y proponer acciones que promuevan su uso responsable. Los trabajos seleccionados recibirán premios y serán presentados durante la Feria Científica de la Semana de la Geografía 2026.

Fomentar esta conciencia desde la infancia es apostar por ciudadanos más responsables, capaces de comprender que proteger el agua hoy es, en esencia, cuidar la vida de mañana.