De la idea al éxito: Por qué fomalizar tu emprendimiento es el mejor negocio

Desde el año 2013, cada 12 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Emprendedor Dominicano. El diccionario de la Real Academia Española define a este visionario como una persona que emprende con decisión y acciones difíciles o arriesgadas.

En República Dominicana se pueden formalizar a través del portal www.formalízate.gob.do. En esta página pueden encontrar los requisitos, según el tipo de persona jurídica que desee formalizarse; por ejemplo, es posible formalizarse como empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) o una sociedad de responsabilidad limitada (SRL).

De acuerdo con Nayensky Concepción, directora de Emprendimiento, Viceministerio de Fomento a las Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), las ventajas de formalizarse a través de este portal, en vez de hacerlo de la forma tradicional, es que se realiza totalmente en línea y el emprendedor puede obtener los siguientes registros:

El nombre comercial de la empresa, emitido por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI).

El registro mercantil, emitido por la Cámara de Comercio y Producción de la provincia donde se inscriba.

El Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), emitido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que permite solicitar los números de comprobante fiscal (NCF) para los distintos tipos de facturas y hacer las declaraciones de impuestos, entre otros trámites.

El registro en el Sistema Único de Información del Sistema Dominicano de Seguridad Social, operado por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y que permite gestionar las aportaciones al seguro familiar de salud, al sistema de pensiones y las retenciones de Impuesto sobre la Renta de los (ISR) de los empleados. Así como los pagos al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

El registro en el Ministerio de Trabajo para notificar las novedades sobre los empleados en términos de rotación del personal.

Beneficios de formalizarse

• Acceso a mercados y cadenas de valor (compras públicas y exportación).

Al estar formal, puedes firmar contratos exigibles, vender a empresas grandes y participar en adquisiciones públicas.

• Financiamiento en mejores condiciones. La formalización abre puertas al crédito bancario, clave para crecer, obtener capital de trabajo en mejores condiciones que los préstamos informales, cuyas tasas de interés suelen ser sumamente altas e insostenibles para las empresas.Igualmente, permite crear un historial crediticio a nombre de la empresa, lo que abre puertas para que la empresa obtenga sus propios productos y servicios financieros separados del patrimonio personal del emprendedor.

• Protección social y gestión de riesgos laborales. La formalidad permite inscribir a los empleados en la TSS, lo que mejora retención de talento, protección social y gestión de riesgos laborales, a saber:

• Cobertura de salud (Seguro Familiar de Salud – SFS). El empleado y sus dependientes acceden a servicios médicos, medicamentos, emergencias, hospitalización y más. Esto mejora su bienestar y reduce ausencias por enfermedad.

• Protección ante accidentes laborales (Riesgos Laborales – ARL). El trabajador está cubierto si sufre un accidente o enfermedad relacionada con el trabajo, obteniendo asistencia médica, subsidios por incapacidad, indemnizaciones que no serán pagadas por la empresa, sino por la Administradora de Riesgos Laborales; para el emprendedor/empresa esto reduce exposición a riesgos legales y costos imprevistos.

• Pensión y ahorro para el retiro (AFP). El empleado acumula fondos para su futuro a través de la Administradora de Fondos de Pensiones, aumentando su seguridad económica a largo plazo.

• Subsidios legales. La seguridad social cubre derechos como licencia por maternidad y subsidios por enfermedad, lo que permite una menor carga financiera directa para la empresa.

• Cumplimiento legal y reducción de sanciones. Registrar a los empleados en la TSS y el Ministerio de Trabajo es cumplir con la ley. Evita multas, procesos judiciales y mitiga riesgos de demanda laborales.

• Mayor estabilidad y productividad laboral. El acceso a seguridad social aumenta la satisfacción del trabajador, mejora la retención de talento y reduce la rotación y capacitación constante de empleados nuevos.

• Mejora reputacional y acceso a oportunidades. Las empresas que cumplen con la ley fortalecen su reputación y credibilidad, proyectándose como un actor confiable ante clientes, suplidores, instituciones financieras y el Estado. Esta imagen sólida facilita la entrada a nuevos mercados, mejora las oportunidades de alianzas comerciales, y permite participar en licitaciones públicas o cadenas de valor formales.

• Productividad y crecimiento del negocio. La evidencia muestra que, tras formalizarse, las firmas invierten más, amplían su capital y elevan la productividad laboral; acompañar esto con desarrollo productivo y competencias multiplica el efecto.

• Tributación más simple para emprendedores. En el país existe un Régimen Simplificado de Tributación (RST), que reduce los costos de cumplimiento tributario y facilita declarar las obligaciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) en una sola declaración anual.

Lo anterior evita hacer reporterías mensuales de ITBIS y permite mitigar el riego de afectar los flujos de caja por facturas a crédito de clientes que aún no han pagado y la empresa debe pagar este impuesto por adelantado. En pocas palabras, la empresa estaría pagando un ITBIS de una factura que aún no ha cobrado o no sabe si finalmente cobrará, porque existen los clientes mala paga.

Entre los principales beneficios de este régimen, están los siguientes: no se pagan los anticipos del ISR, no se paga el impuesto a los activos y tampoco se realizan las declaraciones mensuales de ITBIS. Es decir, que el emprendedor solo hará una declaración anual en un formulario sencillo para pagar ISR e ITBIS.

Este régimen está dirigido a personas físicas y jurídicas de los sectores agrícolas, servicios y comercio y los impuestos se calculan en función de la modalidad existente; pueden obtener más información en el portal de la DGII.