A dos años de las elecciones

Estando a 2 años de las elecciones, dedico este artículo a un análisis sobre lo que se percibe al día de hoy para la lucha electoral que se avecina en mayo 2028.

El hecho de que el Pte. Abinader vía una reforma constitucional haya puesto candado a la reelección en RD por más de 2 periodos, pone a su partido PRM en la coyuntura de su relevo electoral a nivel presidencial.

El gran reto del PRM será mantener su unidad interna y escoger una opción que los aglutine.

Ese proceso se deberá dar coincidiendo con una coyuntura política difícil por impacto de tema económico y por guerra, cuyo fin no está claramente definido y podría prolongarse.

Igualmente, otro reto no menos importante para el PRM es salir fortalecido y sin daños del proceso de elecciones internas para renovar sus direcciones a nivel nacional.

Aunque se ha bajado una línea de buscar consenso para evitar votaciones y confrontaciones, lo que luce sensato, crece el movimiento de que las bases del PRM voten y se expresen, lo que en momentos de disgustos puede traer problemas mayores al PRM. En la oposición, el Dr. Leonel Fernández se perfila como principal candidato opositor para el ´28. Hace 2 años sacó un 29 % y hoy ronda el 40 %. En el PLD todo indica que Francisco Javier ganará con amplio margen la consulta interna de octubre. El único que podría obstaculizar ese triunfo sería Danilo Medina, lo que generaría otra división interna en el PLD.

La posibilidad de que surja una opción de derecha conservadora para el ´28 es real . La corriente internacional impulsada desde Estados Unidos por el Pte. Trump ha impactado grandemente en toda América Latina y el mundo.

En RD podría surgir en los próximos 2 años ese candidato que represente esa franja del electorado y lograr un posicionamiento muy importante, dependiendo de las coyunturas por venir.

El tiempo ha transcurrido rápido, ya estamos en mayo. Y en un año más, RD estará en campaña electoral rumbo a mayo ´28.