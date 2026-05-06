El Pacto está dando resultados

Hace dos años, desde Listín Diario y junto a la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA), impulsamos el Pacto por los Animales.

Lo hicimos convencidos de que esta causa debía ser un compromiso nacional, no un gesto simbólico, sino una responsabilidad ética y pública.

Hoy, ese compromiso rinde resultados. Nuestro país ha iniciado una transformación significativa en el bienestar animal ya que lo que fue una lucha aislada hoy ocupa la agenda pública, los medios y la acción institucional.

Como avances más relevantes podemos citar que la salud animal ya es parte de la salud colectiva.

Así lo evidencia la decisión del Ministerio de Salud Pública de ampliar su enfoque sanitario hacia la adquisición de vacunas quíntuples y antiparasitarios, para proteger a estos seres vivientes.

Y también el aumento de las jornadas de esterilización y vacunación, aunque aún son insuficientes.

Pero el cambio más profundo está en la conciencia social.

Los casos de maltrato ya no pasan desapercibidos, crece la cobertura mediática, la indignación ciudadana y la presión pública generan respuestas.

Pero no debemos confundir avances con soluciones definitivas.

Persisten debilidades estructurales, como la ausencia de presupuesto nacional para esterilizaciones, aplicación desigual de la ley, falta de infraestructura veterinaria pública y debilidad en la persecución del maltrato.

El desafío es convertir esta evolución en política pública permanente.

El Pacto por los Animales no debe quedar como un documento conmemorativo, sino como una hoja de ruta que exige mayor institucionalidad, coordinación y voluntad política.

Una sociedad se define por cómo trata a los más vulnerables.

La protección animal es un reflejo de nuestro grado de civilización. Y el Pacto así lo ha demostrado.