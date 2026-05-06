La OMS dice que el riesgo del hantavirus para la salud pública mundial "sigue siendo bajo"

El riesgo para la salud pública mundial de la aparición de un foco de hantavirus a bordo del crucero neerlandés MV Hondius "sigue siendo bajo", estimó el miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"En esta fase, el riesgo global para la salud pública sigue siendo bajo", escribió en X Tedros Adhanom Ghebreyesus, y precisó que "la OMS continúa colaborando con los operadores del barco para vigilar de cerca el estado de salud de los pasajeros y de la tripulación, y trabaja con los países para garantizar un seguimiento médico adecuado y una evacuación si fuera necesario".

Tres pacientes con sospecha de infección por hantavirus fueron evacuados de un crucero y trasladados en avión a los Países Bajos el miércoles, según informó la agencia de salud de la ONU, mientras que el buque, epicentro de un brote mortal, permanecía frente a las costas de Cabo Verde con casi 150 personas a bordo, a la espera de dirigirse a las Islas Canarias de España.

Se han registrado ocho casos, tres de ellos confirmados mediante pruebas de laboratorio, según la Organización Mundial de la Salud .

Tres personas han fallecido. El hantavirus generalmente se transmite por inhalación de excrementos de roedores contaminados y puede contagiarse de persona a persona, aunque la OMS considera que esto último es poco frecuente.

Entre los pacientes evacuados se encuentra el médico del barco, cuyo estado era grave, pero que ha mejorado, según informó el Ministerio de Sanidad español. La compañía también comunicó a Associated Press que el médico se encuentra estable.

El Ministerio de Asuntos Exteriores holandés informó que las tres personas evacuadas eran un ciudadano británico de 56 años, un ciudadano holandés de 41 años y un ciudadano alemán de 65 años, quienes serían "trasladados de inmediato a hospitales especializados en Europa".