¡A tomar agua! Se esperan temperaturas calurosas para este miércoles

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este miércoles se espera un cielo soleado, pocas nubes y escasas lluvias, favorable para realizar actividades al aire libre.

Sin embargo, el Indomet pronosticó que para localidades montañosas se esperan algunas lluvias aisladas con posibles tronadas, especialmente en Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez, debido a los efectos orográficos y el calentamiento diurno.

En cuanto a las temperaturas, el Indomet advierte que estas serán “bastante” calurosas, debido a la época del año y el viento cálido del sureste.

Ante esto, se le recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y no exponerse directamente a la radiación solar sin la debida protección.

Se esperan temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas pueden alcanzar entre 31 °C y 33 °C.