De ABA a Collado: El liderazgo conciliador da sus frutos

Lo noté en la FITUR de Madrid, donde pude comprobar el éxito que por múltiples razones cada año alcanza nuestro país. La más divulgada remite a la colocación de préstamos para proyectos turísticos a cargo de nuestras principales entidades financieras, (Popular, Reservas, BHD). Sin embargo, al asistir a algunas actividades que incluyeron a esas tres instituciones, -más uno que otro encuentro off de récord-, descubrí un detalle tan valioso como las estadísticas financieras.

El detalle consiste en la manera inteligente en que el ministro del asunto, David Collado, con un liderazgo suave pero tenaz, cortés pero insistente, logró que las tres instituciones afinaran la puntería hacia el mismo objetivo, priorizando algo que supera en importancia a las cuatro entidades, incluyendo al mismísimo ministerio: el sagrado interés nacional.

Las inversiones son construcciones donde se instalan hoteles, se crean empleos, se generan riquezas, y se requiere de bienes y servicios que suplen manos dominicanas. Por eso, disfruté en silencio -hasta el día de la rueda de prensa final en el Casino de Madrid, para mostrar los resultados-, donde por invitación hablé para destacar el detalle que les cuento. Así quedaron las cosas.

Tres meses después, un hecho vino a reconfirmar mis observaciones madrileñas: la Asociación de Bancos Múltiples de. República Dominicana (ABA), decidió reconocer de manera unánime y por primera vez a un funcionario público, “por su transparencia y trabajo en favor de la promoción de la inversión en el sector turístico”. A esto debieron añadir la inteligencia emocional necesaria para controlar egos, consensuar intereses y alcanzar acuerdos.

En el acto de entrega, llamó la atención de los presentes, el improvisado y emotivo discurso de agradecimiento de Collado. Una sabia mezcla de argumentos, razonamientos, experiencias y mucho mucho agradecimiento, en una combinación del dato frio con la emoción del mejor sentimiento.

Alcanzados los objetivos como ministro, a ver ahora, cómo le va al precandidato presidencial que, iniciada la campaña interna de su partido, habrá de mostrarnos sus planes, propuestas y aspiraciones a través de lo que, como legislador, acalde o ministro, ha aprendido y logrado. La conceptualización es importante.

“Quien no sabe para donde va, ya llegó”. Un candidato sin propuestas, es como un poeta que perdió la rima, como un periodista que pronuncia “hubieron”, o un banquero sin credibilidad que, además, perdió el dinero. Claro, sin olvidar por Martí, que la mejor forma de decir, es hacer.