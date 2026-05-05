"Voy a ir un día a la vez", dice Mario Redondo Llenas después de cumplir 30 años de prisión

Las puertas del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres se abrieron alrededor de las 7:00 de la mañana y Mario José Redondo Llenas salió vestido con una camisa rosada, pantalón caqui y una hoja con un discurso escrito.

Después, se asomó y se dirigió a los medios de comunicación, que esperaban a las afueras de la infraestructura.

Junto a él estuvieron agentes utilizando armas largas de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) así como un joven y un adulto con rasgos faciales muy parecidos, quienes le acompañaban en ese momento.

Tras colocarse detrás de una cinta amarilla que lo separaba de los periodistas, habló sobre su "arrepentimiento" por el hecho que lo llevó a pasar 30 años detrás de los barrotes de Najayo Hombres.

El acontecimiento que lo mantuvo en prisión ocurrió el 3 de mayo de 1996. Ese día, junto a su compañero, Juan Manuel Moliné Rodríguez, secuestró y posteriormente asesinó a José Rafael Llenas Aybar, su primo que tenía 12 años.

"Hoy nuevamente pido perdón a mi familia, víctimas directas por los hechos, y a la sociedad afectada por mi comportamiento", expresó mientras leía un documento.

Después de leer el escrito, Redondo Llenas respondió distintas preguntas y en una de sus respuestas reveló que buscará vivir "simplemente un día a la vez", debido a que "no tiene expectativas".

"Había días que yo no sabía si llegaba al mediodía, entonces me concentraba en 'déjame ver si llego a las 11:00 de la mañana', y de ahí avanzaba, parece sencillo, demasiado simplón...", aseveró.

Búsqueda de equilibrio en su vida

Unos minutos después, Redondo Llenas manifestó que buscará mantener un equilibrio en su vida y con eso tratará de evitar que su presencia esté de manera constante dentro de la opinión pública.

"Debo encontrar equilibrio entre lo que es la curiosidad y lo que yo siento, lo que yo quiero. "Yo no soy una persona que prefiere la figuración pública, que, como yo veo que dicen ahora, buscando likes; ese no es el estilo mío", comentó.

Después de responder las preguntas, Redondo Llenas abandonó el recinto penitenciario a bordo de una Jeep color negro, acompañada por vehículos de la Dgspc.

Posteriormente, tomaron la autopista 6 de Noviembre para aparentemente dirigirse al Gran Santo Domingo. Sin embargo, el automóvil se desvió hacia Bajos de Haina (provincia San Cristóbal), impidiendo que los reporteros pudieran continuar su rastro.