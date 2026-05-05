Fashion Freak Fest anuncia una nueva edición dedicada a exaltar la moda desde una mirada caribeña contemporánea. Bajo el concepto “Maison Caribe”, el festival presentó su video teaser, revelando una propuesta creativa que combina identidad, sofisticación y cultura en una experiencia vibrante y única.

El evento se llevará a cabo los días viernes 3 y sábado 4 de julio en el Hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo.

Fashion Freak Fest presenta “Maison Caribe” este 3 y 4 de julio en el Hotel Embassy Suites

Inspirado en la noción de maison como casa creativa y espacio de expresión artística, “Maison Caribe” celebra al Caribe como un verdadero epicentro de estilo. Tradición, arte e innovación se encuentran para construir una narrativa estética auténtica, fresca y vanguardista.

Fashion Freak Fest presenta “Maison Caribe” este 3 y 4 de julio en el Hotel Embassy Suites

Con el lema “Wear the Island”, esta edición destaca que el Caribe no es solo un destino: es una identidad que se lleva puesta. Este enfoque marca un nuevo capítulo en la evolución del Fashion Freak Fest, consolidando el evento como una plataforma que potencia la creatividad local y proyecta el talento emergente hacia nuevas audiencias internacionales. La visión de esta edición busca resaltar no solo la estética, sino también una identidad diversa, poderosa y en constante transformación.

Fashion Freak Fest presenta “Maison Caribe” este 3 y 4 de julio en el Hotel Embassy Suites

Fashion Freak Fest reúne en un mismo espacio lo mejor de la moda, la belleza y el estilo de vida. El programa incluye desfiles de diseñadores nacionales e internacionales, un market de experiencias con marcas, activaciones, venta de productos, ofertas especiales y conferencias impartidas por reconocidos expertos de la industria.

Los detalles sobre la programación oficial, boletas y marcas participantes serán anunciados próximamente a través de las redes sociales @fashionfreakclubrd y en la página web fashionfreakclubrd.com/fashionfreakfest.