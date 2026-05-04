Algunos analistas perciben que existe un parecido entre el caucho y las drogas tradicionales, como la heroína y la cocaína. No es que entre ellos haya una relación directa, sino como casos de productos cuya cuota de mercado puede ser afectada por desarrollos tecnológicos.

En cuanto al caucho natural, su meteórico ascenso y su igualmente veloz reemplazo por versiones sintéticas derivadas del petróleo, tuvo serias repercusiones sobre los países productores. Brasil, donde la producción trajo consigo prosperidad y riquezas, ya ni siquiera es una fuente significativa del producto, estando hoy en día más del 90% de la oferta concentrada en el sudeste de Asia.

Y en lo que a las drogas concierne, la última década ha visto surgir el consumo de versiones sintéticas, entre las que se destaca el fentanilo, creando nuevos retos para las agencias gubernamentales que combaten el tráfico de sustancias controladas. Inicialmente esas drogas provenían de sustracciones y desvíos no autorizados de medicamentos legítimos, pero en menos de cinco años la porción representada por productos manufacturados ilegalmente superó las dos terceras partes del total.

A ese respecto, un gran problema radica en que su elaboración puede llevarse a cabo en cualquier instalación que disponga de los medios adecuados. El control de los sembrados y el monitoreo de las rutas de transporte desde las zonas de cultivo, que han sido parte fundamental de la lucha antinarcóticos, pierde su vigencia en lo que a las drogas sintéticas concierne, pudiendo éstas provenir de lugares diversos donde la vigilancia de las autoridades sea deficiente.

Un estudio auspiciado por la Organización Rand señaló que un alto porcentaje de las drogas sintéticas que llegan al mercado estadounidense se origina en laboratorios en China, desde donde es enviada a México por diferentes vías y de ahí a los EE.UU., pero reconoce que se desconocen muchos aspectos acerca de su producción y distribución.

Los ejemplos del caucho y esas drogas ponen de manifiesto que la búsqueda de productos similares con menores costos de producción es una actividad que sucede de forma espontánea en mercados competitivos. Mientras exista demanda por el producto original, los sustitutos – y en muchos casos las falsificaciones – emergen como respuesta a la motivación de los productores de obtener y aumentar sus cuotas de mercado. Restringir ese proceso es un objetivo difícil de lograr debido a la natural preferencia de los usuarios por pagar menores precios.