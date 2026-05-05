Celebrarán actos en homenaje al escritor español Antonio Pereira

Escritores españoles y dominicanos celebrarán actividades como conferencias y recitales poéticos en torno a la figura y obra del poeta y narrador español Antonio Pereira, a través de un programa que se desarrollará en Santo Domingo y Santiago, del 21 al 23 de mayo de este año.

Durante los días 21 y 22 de mayo, a partir de las 6:00p.m., se llevarán a cabo sendas jornadas en el Centro Cultural de España, en la Ciudad Colonial, que contarán con la participación de los españoles Joaquín Otero Pereira, director de la Fundación Antonio Pereira; Juan Carlos Mestre, destacado poeta y grabadista, y Cuco Pérez, músico, como también los dominicanos Plinio Chahín y José Mármol.

El sábado 23, el grupo se trasladará a Santiago de los Caballeros, donde, con la integración del poeta, ensayista y catedrático Fernando Cabrera, en el Centro León, a partir de las 5:00 p.m., tendrá lugar una conferencia sobre Antonio Pereira y un recital poético con la participación del poeta y artista visual Juan Carlos Mestre, acompañado del acordeonista Cuco Pérez.

Antonio Pereira nació en Villafranca del Bierzo, León, el 13 de junio de 1923 y falleció en León, el 25 de abril de 2009. Gran narrador oral, quien junto a otros autores leoneses como Juan Pedro Aparicio, José María Merino o Luis Mateo Díez, practicó la costumbre del filandón, esto es, la de contar cuentos en público, que originalmente se hacía mientras se llevaban a cabo trabajos manuales. Se da a conocer desde muy joven como poeta, considerando la poesía como la voz ética de la condición humana, y llega a publicar libros como El regreso (1964), Del monte y los caminos (1966), Situaciones de ánimo (1962-1972), Cancionero de Sagres (1973) y Una tarde a las ocho (1995), entre otros.

Como narrador, el primer cuento publicado por Antonio Pereira se remonta al año 1957, mientras que su primer libro de cuentos, titulado Una ventana a la carretera, se publicó en 1966 tras ganar el concurso Leopoldo Alas. A partir de entonces se convertirá en uno de los escritores de relatos más fecundos y prestigiosos de la literatura española del siglo XX. Entre sus obras cuentísticas se destacan, además, El ingeniero Balboa y otras historias civiles (1976), Historias veniales de amor (1978), Los brazos de la i griega (1982), El síndrome de Estocolmo (1988), Picasso en el desván (1991) y La divisa de la torre (2007), entre otros.

Su obra literaria logró importantes reconocimientos entre los que figuran el Premio Fastenrath de la Real Academia Española (1988), Premio Torrente Ballester (1994), Premio Castilla y León de las Letras (1999) y el Premio Quevedo del Ayuntamiento de Madrid (2007), entre otras distinciones.

Entre sus grandes amistades personales y literarias cabe destacar nombres como los de Antonio Gamoneda, Premio Cervantes 2006 y Lêdo Ivo (1924-2012), una de las más renombradas voces de la poesía brasileña del siglo XX.