AL debe exigir fin de dictadura Cuba

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que es inminente la caída de la dictadura más antigua de América Latina, la dictadura de Cuba, y que EU va a tomar acciones militares similares a las que tomó con Maduro.

La pregunta que me hago: ¿Por qué el esfuerzo por lograr que el pueblo de Cuba obtenga su libertad y pueda progresar económicamente es exclusiva en el plano internacional de EU? ¿Por qué ONU y OEA no pueden exigir libertad para Cuba, elecciones libres, libertad de prensa, derechos humanos fundamentales que ese pobre pueblo por casi 70 años no ha tenido, bajo la reliquia dictadura comunista de los Castro?

¿Por qué a los llamados líderes democráticos les importa mucho reclamar democracia y libertades en sus pueblos, pero callan o le dan apoyo cómplice a la reliquia dictadura comunista de Cuba?

La solución extrema militar planteada por la Administración Trump es la consecuencia de décadas de esa indiferencia cómplice de ONU y OEA, que si hubieran operado para los altos fines que fueron creadas, hace mucho tiempo hubieran exigido la libertad y democracia en Cuba. Igual pasó con Maduro y con Ortega en Nicaragua.

Al fallar el llamado multilateralismo institucional, la acción de EU se legitima. EU no piensa impulsar una acción militar contra Cuba, ni piensa ocuparla. EU impulsa una acción militar contra los dictadores cubanos, para liberar a su pueblo del yugo opresivo de casi 70 años.

Igual, el Secretario de Estado Rubio plantea una realidad: Los dictadores cubanos han permitido bases de inteligencia a los grandes adversarios geopolíticos de EU a 90 Millas de sus costas de Florida. Es igualmente un tema de seguridad nacional para Estados Unidos remover a esa reliquia dictadura comunista.

A RD, como hizo con caso Venezuela y Maduro, le corresponde reclamar y exigir libertad para Cuba en foros internacionales. Nosotros los dominicanos obtuvimos nuestra libertad en 1961 por la participación clave de EU, Venezuela y comunidad internacional. Sin ella no hubiéramos salido de la dictadura de Trujillo.

América Latina debe unirse. Llegó la hora de exigir libertad y democracia en Cuba.