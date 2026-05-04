El mundo construido en 1949, al final de la Segunda Guerra Europea, colapsa ante nosotros. La “relación especial” entre los Estados Unidos e Inglaterra terminó.

El rey Carlos III de Inglaterra vino a Washington, elogió al presidente Donald Trump, su “primo”. Le regaló una campana dorada que pertenecía a la familia Trump, intenta salvar aquella “relación especial”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, explica el asunto con claridad. “Este es un momento único en el que el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Rusia y el presidente de China están categóricamente opuestos a los europeos”, dijo.

Trump decidió dejar de gastar $400 mil millones del contribuyente estadounidense en la seguridad de 500 europeos que disfrutan de la “economía del bienestar”. Como decidió invertir ese dinero en la seguridad estadounidense, Trump es un “villano malo”. Ciertamente, hemos llegado al fin de una era.