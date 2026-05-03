Cuidemos Las Marías y sus árboles

El balneario Las Marías es un lugar icónico e histórico. Su atractivo se percibe desde lejos. La historia se ha encargado de mantenerlo como un símbolo del turismo en la región. Cuando se hablaba poco de turismo, y Angel Miolán no había lanzado al aire su genial idea, ya éste balneario era usufructuado por nativos y extranjeros.

Sus frías aguas, sin importar la época del año, ha sido su mayor atractivo. A esto contribuye que siempre ha estado rodeado de árboles frondosos. Esto lo convierte en PISCINA NATURAL única. Sus aguas provienen de la falda de las ricas lomas de la provincia Bahoruco. Las autoridades municipales siempre han cuidado, a su manera, el buen funcionamiento de este hermoso lugar.

En los últimos tiempos han aumentado las visitas a Las Marías, cuidado y protegido por los sureños. Cuando la semana pasada, el ministro de Turismo, David Collado anunció el remozamiento del balneario esa noticia nos satisfizo.

Este atractivo balneario requiere de una adecuación acorde a las exigencias de sus visitantes y los tiempos. Turismo anuncia pavimentación de su área de parqueos y mejoría en los muros estructurales.

Construcción módulo de ventas destinados a servicios complementarios. Se contempla la instalación de redes eléctricas, sistema hidrosanitario para agua potable, drenaje sanitario y pluvial, garita de seguridad y vigilancia. Perfecto. Pero tenemos una preocupación. Se habla de ELIMINACION de los árboles que protegen el balneario y que garantizan que sus aguas siempre estén frías. Ese es uno de sus principales atractivos y no debe desaparecer.

Eliminar esos árboles expondría el balneario a recibir de forma directa los candentes rayos del sol. Agradecemos a Collado la iniciativa de remodelar Las Marías, pero le pedimos revisar ese aspecto del diseño. Si es cierto que incluye cortar los árboles que la protegen, queremos que ese aspecto se deje sin efecto. Protejamos el original balneario Las Marías, ahora con la remodelación anunciada, sin sus árboles este quedaría como una piscina cualquiera.