Ronny Mauricio perderá al menos seis semanas tras fracturarse un dedo; Mets suben a Vidal Bruján

Ya enfrentando la posibilidad de una prolongada ausencia del torpedero puertorriqueño Francisco Lindor, los Mets perdieron a su suplente, el dominicano Ronny Mauricio, al enviarlo a la lista de lesionados debido a una fractura en el pulgar izquierdo.

El puesto de Mauricio en el roster será ocupado por el también dominicano Vidal Bruján, quien sue subido desde Triple-A.

En el séptimo episodio de la derrota por 4-3 contra los Angelinos el sábado, Mauricio dio un batazo hacia el lado derecho del cuadro interior, donde el inicialista del equipo de Los Ángeles, Nolan Schanuel la fildeó. Sin embargo, el lanzador Reid Detmers no llegó a tiempo para cubrir la base, resultando en una carrera hacia la almohadilla entre Mauricio y Schanuel. Ambos jugadores se deslizaron de cabeza, con Mauricio fracturándose el pulgar en el proceso.

“Obviamente es difícil”, declaró el dirigente de la escuadra de Nueva York, el venezolano Carlos Mendoza. “Pierdes a tu campocorto titular y el muchacho que sube para ver la oportunidad todos los días ahora se lastima. Entonces otro deberá dar la cara”.

Con Lindor fuera hasta al menos finales de mayo y posiblemente junio, Mauricio había visto acción en dicha posición para casi cada compromiso. Aunque bateaba apenas .219 al momento de su dolencia, el quisqueyano había aportado con varios hits clave, incluyendo el bambinazo decisivo en la séptima entrada del partido del viernes, que resultó en la victoria por 4-3 sobre los Angelinos.

Ahora, Mauricio perderá un buen tiempo debido a que las fracturas en el pulgar requieren cerca de seis semanas para sanar.

En la ausencia tanto de Lindor como Mauricio, Bo Bichette es el candidato más lógico para ser la alternativa para torpedero, su posición natural. “Estoy seguro de que Bo estará entre las opciones”, expresó Mendoza.

Las lesiones han sacudido al roster de los Mets en las últimas semanas, con Mauricio ahora acompañando a Lindor, el dominicano Jorge Polanco, el cubano Luis Robert Jr. y Kodai Senga -- entre otros -- que fueron inhabilitados.