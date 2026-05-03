Cunningham y Harris ayudan a los Pistons a ganar su primera serie de playoffs en 18 años

Cade Cunningham anotó 32 puntos y repartió 12 asistencias, Tobias Harris aportó 30 puntos y los Detroit Pistons vencieron al Orlando Magic 116-94 en el séptimo partido el domingo para ganar una serie de playoffs por primera vez en 18 años.

Cunningham promedió 32.4 puntos para Detroit, que ganó su última serie de playoffs al vencer a Orlando en la segunda ronda en 2008. Los Pistons avanzan para enfrentarse al ganador del séptimo partido del domingo por la noche entre los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors. El primer partido se jugará el martes en el Little Caesars Arena.

Los Pistons se convirtieron en el decimoquinto equipo en la historia de la NBA en remontar un déficit de 3-1 y el segundo en las últimas dos noches, después de que los Philadelphia 76ers remontaran para eliminar a Boston.

En el sexto partido en Orlando, perdían por 24 puntos antes de remontar y llevarse la serie en casa. Orlando solo anotó 113 puntos en los últimos seis cuartos de la serie, un promedio de 18,8 por periodo.

Cunningham y Harris se convirtieron en los primeros compañeros de equipo de los Pistons en anotar 30 puntos en un partido de playoffs desde que Bob Lanier (33) y Howard Porter (30) lo hicieran contra los Golden State Warriors el 17 de abril de 1977.

Paolo Banchero anotó 38 goles para el Magic.

En el séptimo partido, cada equipo necesitaba una segunda opción de anotación. Cunningham había sido el pilar de los Pistons, mientras que Banchero era la única arma de Orlando después de que Franz Wagner se lesionara en el cuarto partido.

Harris desempeñó ese papel para Detroit, pero Orlando solo tuvo otro jugador que alcanzó los dos dígitos en los primeros tres cuartos, ya que Desmond Bane anotó 10 puntos.

Los Pistons también contaron con una gran actuación del pívot All-Star Jalen Duren. Si bien Wendell Carter Jr. lo superó en los primeros seis partidos, Duren logró su primer doble-doble de la serie con 15 puntos y 15 rebotes.

Harris anotó 17 puntos en el segundo cuarto, y los Pistons terminaron la primera mitad con una racha de 9-2 para tomar una ventaja de 60-49.

La racha arrolladora de los Pistons continuó en la segunda mitad, ya que abrieron el tercer cuarto con una racha de 11-2 para ponerse arriba 71-51. Nueve de los puntos fueron obra de Cunningham y Harris.

Los Magic terminaron el tercer cuarto con 15 puntos, la tercera vez en sus últimos cinco periodos que no pudieron alcanzar los 20 puntos.

Daniss Jenkins anotó un triple sobre la bocina para darle a Detroit una ventaja de 83-64 al comienzo del último cuarto, y los Magic nunca representaron una amenaza en la recta final.