Cachorros extienden a 11 su racha de triunfos en casa con barrida sobre D-backs

Los Cachorros han aprendido a adoptar algunos de los elementos caóticos del Wrigley Field, intentando usar las condiciones a su favor en ocasiones. Como un día como el domingo, cuando el viento hacía vibrar las banderas en los postes alrededor del estadio, soplando con fuerza y jugando con los elevados.

Michael Busch supo correr con intensidad desde la caja de bateo en lo que parecía un elevado rutinario al jardín central en el segundo inning de la victoria de los Cachorros por 8-4 sobre los D-backs. Statcast le dio apenas un 3% de probabilidad de hit, pero eso no toma en cuenta el efecto del Wrigley Field.

La pelota cayó más allá de un lance en picada del jardinero central Jorge Barrosa, y Busch llegó hasta segunda con un doble poco probable que encendió la ofensiva de los Cachorros. Los del Norte de Chicago siguieron de largo hasta completar la barrida sobre Arizona y sumar su undécima victoria consecutiva en casa, la racha más larga en Wrigley para el equipo desde una seguidilla de 14 triunfos entre mayo y junio de 2008.

Tras el doble fortuito de Busch con dos outs, Carson Kelly respondió con un sencillo remolcador ante el abridor de los D-backs, Merrill Kelly. Luego, en el tercer episodio, el novato venezolano Moisés Ballesteros disparó un jonrón hacia el jardín contrario de dos carreras ante Kelly, su sexto vuelacercas de la temporada. Chicago añadió tres más en el quinto y otro par en el séptimo, ampliando la ventaja.

En el quinto, Ian Happ desafió un tercer strike cantado en cuenta de 2-2 y vio cómo el lanzamiento fue revertido a bola. El jardinero izquierdo de los Cachorros negoció luego un boleto, extendiendo su mejor racha de embasarse a 24 juegos y llenando las bases en el proceso. Eso preparó el escenario nuevamente para Busch, quien haló un pitcheo de Kelly hacia la esquina del jardín derecho para un triple productor de tres carreras.

La sólida actuación ofensiva de los Cachorros respaldó una apertura de calidad del zurdo Matthew Boyd, quien limitó a Arizona a dos carreras en sus seis innings de labor. El venezolano Gabriel Moreno conectó un jonrón de dos carreras ante Boyd en el segundo inning, pero el zurdo fue dominante a partir de ese momento. Boyd terminó con cinco ponches y un boleto para ayudar a Chicago a asegurar la victoria.

Jordan Bastian está a cargo de la cobertura de los Cachorros para MLB.com. Anteriormente, cubrió a los Indios del 2011 al 2018 y a los Azulejos del 2006 al 2010.