Judge y Rice dieron bambinazos rumbo a paliza de Yankees Vs. Orioles

El dúo de jonroneros de los Yankees, integrado por el inicialista Ben Rice y el jardinero Aaron Judge, volvió a castigar el domingo contra los Orioles en el Yankee Stadium. Ambos se volaron la barda en una victoria por 11-3, que ayudó a Nueva York a asegurar otra serie al llevarse los primeros tres encuentros de una estadía de cuatro juegos.

Sin embargo, fue Ryan McMahon quien impulsó la carrera de la ventaja en la sexta entrada. Con el marcador empatado a tres, un out y el zurdo Grant Wolfram en el montículo, McMahon conectó un rodado al inicialista Coby Mayo, quien no fildeó bien la pelota, permitiendo que el dominicano Jasson Domínguez anotara la carrera del desempate. McMahon fue acreditado con un sencillo en la jugada.

Los Bombarderos se despegaron con un ataque de siete carreras en el octavo episodio. Domínguez remolcó tres en ese inning con un jonrón de dos carreras -- su primero de la campaña -- y un doble productor, ambos bateando a la derecha. Nueva York mejoró su marca a 23-11, ubicándose 12 juegos por encima de .500, la mejor en la Liga Americana.

Sin embargo, los Yankees se llevaron un susto temprano en el encuentro. Rice abandonó el juego tras la tercera entrada con una contusión en la mano izquierda, sufrida al recibir un tiro bajo del lanzador Max Fried en un viraje en el inicio del tercer capítulo. Las radiografías resultaron negativas y Rice fue calificado día a día, según informó el equipo.

Paul Goldschmidt ingresó al inicio del cuarto inning para encargarse de la primera base.

Rice le había dado a Nueva York una ventaja de 1-0 con un cuadrangular en el primer episodio ante Trey Gibson, quien debutaba en las Mayores.

Después de que los Orioles empataran el marcador 1-1 ante Fried, Judge rompió la igualdad frente a Gibson con un vuelacercas de dos rayas por el jardín izquierdo en el tercer capítulo. El 13er cañonazo de Judge lo subió a un empate por el liderato de MLB junto al novato de los Medias Blancas, Munetaka Murakami.

Rice y Judge se convirtieron en el quinto par de compañeros en la historia con al menos 12 jonrones cada uno en los primeros 34 juegos de una campaña. Se unieron a Mickey Mantle y Yogi Berra (Yankees en 1956), Eddie Mathews y Hank Aaron (Bravos en 1959), Ellis Burks y el venezolano Andrés Galarraga (Rockies en 1994) y Paul Sorrento y el dominicano Manny Ramírez (Cleveland en 1995).