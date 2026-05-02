El termino hipertensión de bata blanca señala aquellos individuos que presentan presión arterial elevada en el entorno clínico (clínica, hospital, consultorio y personal médico) y cifras completamente normales fuera de este entorno. La hipertensión de bata blanca hace referencia a una elevación de la presión arterial provocada por la presencia del personal sanitario y/o medico durante el periodo de medición, que reduce notablemente la validez de los valores obtenidos y del diagnóstico de hipertensión arterial.

Además de hipertensión de bata blanca recientemente se ha propuesto el nombre de hipertensión clínica aislada. Realmente no se conoce con exactitud su etiología, pues se registra tanto con el medico con bata o sin bata puesta. Se estima que un 20% de los pacientes hipertensos con cifra de presión arterial diastólica (mínima) entre 90/104 mmHg, sufren de hipertensión de bata blanca. Este porcentaje se reduce al 5% en los pacientes con niveles de presión diastólica por encima de 104 mmHg.

Se cree que la hipertensión de bata blanca es mas frecuente en mujeres jóvenes y no obesas.

Otros autores se han centrado en los estados emocionales; parten del supuesto de la ansiedad crónica podría tener un papel en la etiología. Se habla de que la hipertensión de bata blanca constituye una respuesta emocional en el momento que se realiza la medición de la presión arterial. Es razonable, para la detención de la presencia de hipertensión arterial de bata blanca, realizar una valoración con el uso del MAPA (monitoreo de presión arterial de 24 horas) o el uso de AMP (monitoreo ambulatorio fuera del consultorio), preferiblemente en la casa y por el personal médico.

Se ha planteado que, para definir el paciente portador de hipertensión bata blanca, la toma de la presión sea realizada preferiblemente por personal no médico, ideal por una enfermera, se sabe que provocan una menor reacción de alerta que los médicos.

En relación con si el paciente con hipertensión de bata blanca debe o no recibir tratamiento médico, la tendencia mayoritaria es considerar que este tipo de paciente no se beneficiaría del tratamiento antihipertensivo. Finalmente, la transición de hipertensión de bata blanca a hipertensión establecida debe interpretarse con cautela, pero recomendamos un seguimiento indefinido en consulta, incluyendo lectura de su presión arterial fuera del consultorio o automedición domiciliaria.

El autor es Medico Cardiólogo M.P.H; F.A.C.C.