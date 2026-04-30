El Gobierno quiere "cualto"

Cuando hay una línea del Poder Ejecutivo sobre un tema, todos los funcionarios deben mantener el mismo discurso. Ejemplo sobre el impacto de la guerra en Irán: “Tenemos un plan”, aunque ha quedado evidenciado que tal plan no existe.

Con el deseo de que se realice la explotación minera en San Juan, Joel Santos y Paíno Henríquez dicen que hay que tener discusiones basadas en la ciencia.

Goldquest reactivó sus planes de explotación con la llegada de Luis Abinader al poder. Desde 2020-2022 manifiestan en su página que los exministros Antonio Almonte y Jochi Vicente se reunieron con ellos y expresaron su aprobación a la explotación y al estudio de impacto ambiental.

Para aceptar la explotación, se está moviendo la maquinaria de siempre: comunicadores y medios defendiendo el proyecto; otros más astutos están en silencio.

En esta incertidumbre de la guerra el Gobierno necesita dinero para cumplir con los planes de impulsar la economía a través de la inversión pública, extranjera, el apoyo al sector productivo, etc.

Subir los combustibles no es suficiente y el ahorro gubernamental no está en planes, pero el pueblo quiere agua y limpia, biodiversidad, un suelo fértil y aire limpio, así que veremos quién gana.