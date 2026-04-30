Ideas Puntuales
El Gobierno quiere "cualto"
Cuando hay una línea del Poder Ejecutivo sobre un tema, todos los funcionarios deben mantener el mismo discurso. Ejemplo sobre el impacto de la guerra en Irán: “Tenemos un plan”, aunque ha quedado evidenciado que tal plan no existe.
Con el deseo de que se realice la explotación minera en San Juan, Joel Santos y Paíno Henríquez dicen que hay que tener discusiones basadas en la ciencia.
Goldquest reactivó sus planes de explotación con la llegada de Luis Abinader al poder. Desde 2020-2022 manifiestan en su página que los exministros Antonio Almonte y Jochi Vicente se reunieron con ellos y expresaron su aprobación a la explotación y al estudio de impacto ambiental.
Para aceptar la explotación, se está moviendo la maquinaria de siempre: comunicadores y medios defendiendo el proyecto; otros más astutos están en silencio.
En esta incertidumbre de la guerra el Gobierno necesita dinero para cumplir con los planes de impulsar la economía a través de la inversión pública, extranjera, el apoyo al sector productivo, etc.
Subir los combustibles no es suficiente y el ahorro gubernamental no está en planes, pero el pueblo quiere agua y limpia, biodiversidad, un suelo fértil y aire limpio, así que veremos quién gana.