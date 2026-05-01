Gobierno no socializó con partidos reducción del 50 % del presupuesto designado

Una de las medidas anunciadas por el Gobierno dominicano para mitigar en el país el impacto de la crisis producida por el conflicto bélico en Medio Oriente, fue anunciar la reducción de un 50 % del presupuesto designado a los partidos politos.

Según la Ley número 99-25 del Presupuesto General del Estado, la contribución económica a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos asciende a la suma de RD$1,620,000,000.00, por lo que el interés del Estado es entregar alrededor de RD$810,000,000.

Pese a este anuncio y haberse reunido con los principales líderes de los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, los representantes del Poder Ejecutivo no socializaron con las agrupaciones políticas esta decisión.

Así lo informaron al ser consultados por Listín Diario dirigentes de esas organizaciones políticas.

José Dantés, miembro del Comité Político y Secretario Jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indicó que ese tema no fue conversado en la reunión que sostuvo el Gobierno con el expresidente de la República, Danilo Medina y miembros de su organización política.

Entiende que esa reducción solo es una medida populista del Poder Ejecutivo.

“El Gobierno propone recortar en un 50% el financiamiento a los partidos políticos. Y aquí es donde hay que decirlo con claridad. Eso no es austeridad. Eso es populismo”, indicó.

Manifestó, además, que aunque no está en contra de la austeridad el gobierno que preside Luis Abinader “ha tenido cuatro oportunidades para demostrar esa coherencia (sus 4 decretos) y ninguna se ha traducido en una reducción real del gasto”.

Sobre este mismo tema Roberto Rosario, dirigente de la Fuerza del Pueblo, expresó que en la reunión realizada por los ministros José Ignacio Paliza (de Presidencia) y Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón (de Industria y Comercio), con Leonel Fernández, el pasado 15 de abril, ese tema no fue tratado.

A título personal, expresó que las medidas anunciadas por el Gobierno “son una reacción a la crítica que le han hecho al gobierno los sectores religiosos, sociales y los partidos políticos, de que carecían y carecen de un plan al visitar los mismos, ya que solo se limitaron a una exposición pública y fotografías con fines de marketing”.

Los partidos anunciaron que manifestarán una postura pública sobre la reducción de su presupuesto más adelante.

Además de reducir el 50 % del presupuesto de los partidos y agrupaciones políticas, el Gobierno indicó que se reducirán los gastos operativos, la contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria.

Además se disminuirán las reparaciones y mantenimientos menores y la racionalización de servicios y contrataciones. Se limitarán los eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes y la racionalización de combustible y publicidad.

Otro anuncio fue la reducción verificable de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.

Todo esto en busca de que el Estado tenga una "disponibilidad" de 40,000 millones de pesos.

Cuánto se asignaron a cada partido

Se recuerda que la distribución del dinero que se entrega este año a los partidos se hizo de la siguiente manera: Un 80 % para los partidos que hayan alcanzado más del 5 % de los votos, estos son: el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que recibirán cada uno 432,000,000.00.

Un doce por ciento (12 %), equivalente a la suma de RD$194,400,000.00, será distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del uno por ciento (1 %) y menos del cinco por ciento (5 %) de los votos válidos.

Estos son el Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Partido Dominicanos por el Cambio (DXC); Partido País Posible (PP) Y Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), quienes recibirán RD$38,880,000.00, cada uno.

Por último, un ocho por ciento (8 %), equivalente a RD$129,600,000.00, será distribuido entre los partidos que hayan alcanzado entre cero punto cero uno por ciento (0.01 %) y uno por ciento (1 %) de los votos válidos.

Estos son 33 partidos que recibirán RD$3,927,272.73 cada uno.

Se recuerda que el pasado 9 de marzo la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, informó que asignó a la Junta Central Electoral (JCE) la partida de 753 millones de pesos para entregarse a los partidos políticos.