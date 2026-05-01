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Cine

Natti Natasha regresa al cine en la película "La familia Benetón + 2"

​La comedia familiar, protagonizada por Leo Harlem y El Langui, se estrenó en cines de toda España el pasado 17 de abril de 2026.

Natti Natasha en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2024.

Natti Natasha en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2024.Foto: Instagram

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Natti Natasha regresó a la pantalla gigante con un cameo en la película "La familia Benetón + 2", producida por la empresa española Atresmedia y dirigida por Joaquín Mazón.

La comedia familiar, protagonizada por Leo Harlem y El Langui, se estrenó en cines de toda España el pasado 17 de abril de 2026 con la participación especial de Natasha interpretándose a sí misma.

"En esta película estoy haciendo de Natti Natasha... en una trama con Hassan (Ali Día) que es un joven que sin ningún tipo de miedo y con todo el atrevimiento del mundo me persigue y me canta y eso da mucha magia, mucha esperanza, a muchas personas. Ese esfuerzo, esa confianza en sí, en esa fe... así que sin miedos y con mucha fe, siempre persigue tus sueños", explicó la intérprete.

La exponente de música urbana y tropical tiene su propia serie documental "Everybody Loves Natti", disponible en Amazon Prime Video, y trabajó como actriz y productora ejecutiva de la serie "Bravas"

En 2020, recibió el papel principal de la película dominicana "Flow Calle", pero los planes cambiaron por su estado de embarazo y Fariana terminó interpretando el personaje. 

Finalmente, fue en septiembre de 2025 cuando la artista debutó en el septimo arte con "Ya no quedan junglas", donde encarnó a Olga.

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