Natti Natasha regresa al cine en la película "La familia Benetón + 2"

Natti Natasha regresó a la pantalla gigante con un cameo en la película "La familia Benetón + 2", producida por la empresa española Atresmedia y dirigida por Joaquín Mazón.

La comedia familiar, protagonizada por Leo Harlem y El Langui, se estrenó en cines de toda España el pasado 17 de abril de 2026 con la participación especial de Natasha interpretándose a sí misma.

"En esta película estoy haciendo de Natti Natasha... en una trama con Hassan (Ali Día) que es un joven que sin ningún tipo de miedo y con todo el atrevimiento del mundo me persigue y me canta y eso da mucha magia, mucha esperanza, a muchas personas. Ese esfuerzo, esa confianza en sí, en esa fe... así que sin miedos y con mucha fe, siempre persigue tus sueños", explicó la intérprete.

La exponente de música urbana y tropical tiene su propia serie documental "Everybody Loves Natti", disponible en Amazon Prime Video, y trabajó como actriz y productora ejecutiva de la serie "Bravas".

En 2020, recibió el papel principal de la película dominicana "Flow Calle", pero los planes cambiaron por su estado de embarazo y Fariana terminó interpretando el personaje.

Finalmente, fue en septiembre de 2025 cuando la artista debutó en el septimo arte con "Ya no quedan junglas", donde encarnó a Olga.