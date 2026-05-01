La Ross María celebra ocho meses de su conversión al cristianismo: “La mejor decisión de mi vida”

La cantante y compositora La Ross María celebró ocho meses de haber regresado a la religión evangélica cristiana.

Junto a una recopilación de imágenes que definen su estilo de vida pasado, de fiestas y alcohol, La Ross publicó en su cuenta de Instagram una reflexión sobre su conversión al cristianismo, lo que define como "la mejor decisión de su vida".

"8 meses desde que tomé la mejor decisión de mi vida, volver a los brazos de mi padre, no ha sido fácil pero Él se fortalece en nuestras debilidades y nos da fuerza todos los días para permanecer aquí. El mundo puede seguir viendo lo externo pero Dios ve lo profundo de nuestra alma", escribió.

En diciembre de 2025, la artista mostró su bautismo en la iglesia Cielos Abiertos durante una ceremonia encabezada por el pastor Marcos Yaroide.

Durante este proceso, la joven de 22 años, quien años atrás reveló su lucha contra la depresión, se ha dejado ver predicando y cantando en el templo. Incluso, lanzó su primer tema cristiano, títulado "Abre la puerta".