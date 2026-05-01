Sara Gore, presentadora de NBC, anuncia su diagnóstico de cáncer de mama

La presentadora de la cadena NBC Sara Gore, conductora de los programas "Open House" y "New York Live", anunció que se tomará una pausa tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

Al borde del llanto, Gore se dirigió a los espectadores para dar a conocer una noticia que la "tomó por sorpresa", a pesar de tener antecendentes familiares por su madre y su hermana, quienes también habían tenido cáncer de mama.

La periodista se someterá a tratamientos y a una intervención quirúrgica en su batalla contra la enfermedad.

"Sentí que era lo correcto contárselo personalmente: me diagnosticaron cáncer de mama recientemente y voy a tomarme un descanso para recibir tratamiento y someterme a una cirugía", dijo Gore.

"Si no dijera que tengo un poco de miedo, estaría mintiendo", confesó.

"Siempre supuse que este día llegaría", admitió.

"Pero déjenme decirles que uno nunca está preparado... Por alguna razón, incluso cuando lo detectas a tiempo porque estás haciendo todo bien, es un golpe emocional, y yo no estaba preparada para eso. La verdad es que me sorprendió mucho. Me dolió muchísimo", dijo.