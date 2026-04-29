Consecuencias del “tercer atentado”

Ronald Reagan demostró que para ser un político exitoso, bastaba con ser un actor mediocre. Donald Trump y la congresista demócrata Nancy Pelosi, confirmaron que la política es el segmento exclusivo del entretenimiento donde brillan actores malos, y sobre todo, descorazonadoramente feos.

Trump “sobrevivió a su tercer intento de asesinato”; debemos corregir aquello de “a las tres son las vencidas”. Como actor malo y descorazonadoramente feo, Trump me recuerda a su homólogo, Mike Meyers y su personaje, Austin Powers, con quien coincide muchísimo. Powers es el “héroe antihéroe” como Trump es el “político antipolítico”. Powers es una parodia al Agente 007, como Trump parodia a todos los políticos.

Cuando “sobrevivió al tercer intento de asesinato”, demostró tanta “buena suerte” como sus agresores demostraron ineficidencia. Resultó “extraño” que en el mismo hotel donde balearon a Reagan, un individuo armado con pistolas, escopetas y cuchillos burlara la seguridad.

El Servicio Secreto actuó tan ridícula y magistralmente, como solo suele hacerlo Austin Powers: primero sacó al vicepresidente J.D. Vance, después a Trump; literalmente invirtieron las prioridades.

Quizá intentaron matarlo realmente; pero todo fue muy ridículo. Trump tenía una cena con la prensa complaciente con la Casa Blanca, sin buenas noticias sobre la guerra con Irán. El “tercer intento de asesinato” sepultó el tema de Irán; fue una buena noticia. “Solo matan a quienes cambian las cosas”, dijo Trump; cierto, Fidel Castro sobrevivió a más de 600 intentos de asesinato.

La reacción oficial superó las ridiculizaciones de Powers. Dijeron que “ataque demuestra” que “necesitan una sala de fiestas en la Casa Blanca”.

Y Trump dijo que buscará reautorizar el FISA, para espiar legalmente a los ciudadanos estadounidenses, por “seguridad nacional”.

Las tropas que “controlarían” a Haití se retiran, triunfó la Resistencia; Irán tiene más experiencia en resistencia. Trump prepara su retirada; necesitará FISA para “prevenir ataques, y garantizar la seguridad nacional”.

Este, quizá, fue el objetivo del “atentado”. No nos dejemos distraer por el “atentado”; lo olvidaremos. Observemos las consecuencias con cuidado; las sufriremos durante largos días.