Caitlin Clark publicará un libro infantil basado en su vida

Caitlin Clark publicará este otoño un libro ilustrado basado en su propia vida, una vida que ella sabe que es diferente a la de pocas personas.

Random House Books for Young Readers anunció el martes que “¡Extraordinario! Un poco más para alcanzar grandes sueños” se publicará el 3 de noviembre. En verso rimado, la estrella de la WNBA comparte un mensaje sobre la importancia del esfuerzo y el apoyo.

Clark, cuyo libro incluye ilustraciones de Adriana Predoi, se inspiró en una inscripción que había encima del espejo que colgaba en su habitación de la infancia: "La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño EXTRA".

“El baloncesto me ha brindado muchísimas oportunidades increíbles, pero lo que siempre ha significado más para mí es la gente que me ha apoyado en el camino”, dijo Clark en un comunicado. “Espero que este libro les recuerde a los niños que nunca están solos al perseguir sus sueños y que dar un poco más a las personas y a los momentos es lo que los hace extraordinarios”.

La base de 24 años de Indiana Fever, a quien se le atribuye en gran medida haber impulsado el baloncesto femenino, regresó a la acción recientemente después de que las lesiones la limitaran a 13 partidos en 2025. Anotó siete puntos el sábado en una victoria de pretemporada contra New York Liberty.