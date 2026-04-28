Ciclos de poder y pruebas de crisis en RD

La historia política de la República Dominicana puede analizarse a través de ciclos de aproximadamente 30 años, lo que permite entender mejor la evolución del poder y la forma en que cada período ha enfrentado distintos desafíos. Desde el fin del trujillato en 1961, pasando por la etapa de reconstrucción nacional hasta 1996, y llegando a los tiempos recientes, cada ciclo ha estado marcado por contextos internos y externos que han puesto a prueba la capacidad de gobernar.

En el período 1996-2000, bajo la presidencia de Leonel Fernández quien recibió “un avión listo para despegar”, el país se desenvolvió en un entorno internacional relativamente estable, con escasos choques externos de gran impacto. Sin embargo, eventos como la crisis asiática de 1997 afectaron indirectamente la economía, y a nivel local, el huracán Georges dejó importantes consecuencias, evidenciando debilidades en la respuesta gubernamental.

Durante el cuatrienio 2000-2004, encabezado por Hipólito Mejía, el país enfrentó una combinación de crisis internas y externas. A nivel local, la crisis bancaria de 2003 tuvo efectos devastadores en la economía, mientras que en el ámbito internacional los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la guerra en Irak generaron incertidumbre, afectando sectores clave como el turismo, las remesas y el costo del petróleo. A pesar de este contexto adverso, se impulsaron reformas fundamentales como la Ley Monetaria y Financiera, el Sistema Dominicano de Seguridad Social y la Ley General de Salud.

En el período 2004-2008, con el retorno de Fernández, el país experimentó inicialmente condiciones internacionales favorables, como lo fue Petrocaribe, que facilitaron el crecimiento económico y la estabilidad política. No obstante, hacia el final de este ciclo, la crisis financiera global de 2008 impactó negativamente la economía, reduciendo el crecimiento, afectando las remesas y obligando al gobierno a recurrir a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para estabilizar las finanzas públicas, terminando su gestión con un déficit del 6.6% del PIB.

Posteriormente, los gobiernos de Danilo Medina (2012-2019) se beneficiaron de un entorno internacional sin grandes crisis, lo que permitió una gestión con altos niveles de popularidad y estabilidad económica, facilitando incluso la reelección presidencial.

El panorama cambió de manera abrupta en 2020 con la pandemia del COVID-19, marcando uno de los momentos más complejos en la historia reciente nuestra nación. El gobierno de Luis Abinader asumió en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes, a la que se sumaron otros factores como la inestabilidad en Haití tras el asesinato de su presidente, la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, los aranceles del presidente Trump, ahora la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, así como los múltiples choques de fenómenos atmosféricos que han colocado al país en estado de emergencia.

A pesar de este contexto de crisis simultáneas, la gestión iniciada en 2020 ha mostrado resultados destacables, como el crecimiento sostenido de la economía, la ausencia de aumentos de impuestos y logros fiscales relevantes. Esto contrasta con otros períodos donde las crisis derivaron en mayores desequilibrios económicos o políticos.

En conclusión, las crisis internacionales han funcionado como verdaderas pruebas de resistencia para cada administración dominicana. Mientras algunos gobiernos se beneficiaron de contextos favorables, otros han tenido que enfrentar escenarios de alta complejidad. El período actual se distingue por la superposición de múltiples crisis, lo que ha exigido una gestión más disciplinada y adaptable, evidenciando que la estabilidad es resultado de decisiones oportunas y de una lectura acertada del momento histórico.