Shakira: “Tuve que reinventarme por completo. Como madre, proveedora, artista, mujer”

El alcalde de Río, Eduardo Paes, confirmó que la multipremiada artista Shakira protagonizará el emblemático espectáculo en la playa de Copacabana, “Todo Mundo no Rio”, que se espera atraiga a más de un millón de asistentes después de las actuaciones de Madonna (2024) y Lady Gaga (2025), quienes reunieron a 1.5 millones y 2.1 millones de personas respectivamente.

Con dicha presentación, la cantante colombiana lograría un nuevo hito en su prolífica carrera, no solo por la cantidad de asistentes que asistirían, sino por los desafíos personales que tuvo que enfrentar previo al momento histórico que está viviendo en el ámbito profesional.

En un artículo publicada por el diario O Globo, la estrella pop reflexionó sobre la soltería y la resiliencia tras el fin de su relación de 12 años con Gerard Piqué y los problemas de salud de su padre.

"Necesitaba volver al día en que todo lo que había construido se derrumbó. No fue un proceso largo, no hubo señales graduales. Fue una sola mañana en la que desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente", contó.

Señaló el significado de su gira "Las mujeres ya no lloran" que, además del éxito que ha logrado a pesar de los siete años que estuvo alejada de los escenarios, generó críticas por su título y las letras de las canciones que componen el álbum homónimo.

"Tuve que reinventarme por completo. Como madre, proveedora, artista, mujer. De este proceso de aprendizaje nació esta gira, Las mujeres ya no lloran. No es un grito de venganza ni una declaración de victimismo. Es todo lo contrario: la serena constatación de que llorar ya no basta, hay hijos que mantener, facturas que pagar, vidas que construir. Y que es posible hacer todo esto con dignidad", explicó.

Destacó lo complicado de ser madre soltera en Latinoamérica y la importancia de la mujer brasileña en el crecimiento socioeconómico de ese país, por lo cual decidió dedicarles su concierto del 2 de mayo en Río de Janeiro, que se prevé sea el de mayor número de asistentes en sus 35 años de trayectoria.

"Porque las mujeres latinas han cambiado. Durante décadas, se las retrató como abnegadas, silenciosas y sumisas. Esa imagen está desfasada. La mujer latina de hoy ha decidido seguir adelante. Apoya al hogar, toma decisiones, lidera proyectos y cría a sus hijos sola si es necesario. Sobre todo, sigue siendo el corazón de la casa, quien atesora el cariño y los valores transmitidos a sus hijos, quien transforma la vida en una danza, incluso en los días difíciles", dijo.

"Luego llegué a Brasil. Descubrí que en este país, más de 40 millones de hogares están encabezados por mujeres que sostienen a sus familias con todas sus fuerzas. Estas mujeres contribuyen enormemente a la economía del país, sin pedir permiso ni buscar protagonismo", afirmó.