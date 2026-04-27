La economía dominicana: crecimiento y fortaleza

En marzo y en plena guerra en el Medio Oriente, la economía dominicana crece con fuerza un 5.1% interanual. Con ello, cierra el primer trimestre del 2026 con un crecimiento de 4.1%, por encima de las mismas proyecciones revisadas del BCRD y el Ministerio de Hacienda.

El sector construcción sale del lado negativo en el 2025 y se dispara un 8% interanual en marzo 2026, donde también crecen con fuerza la manufactura de Zonas Francas (7.8 %), Intermediación financiera, seguros y actividades conexas (7.0 %) y las actividades del sector Servicios en su conjunto (5.9 %), destacándose entre estas últimas Hoteles, Bares y Restaurantes (8.0 %), Transporte y Almacenamiento (7.6 %), Salud (6.4 %) y Comercio (5.1 %).

Adicionalmente, registraron crecimiento positivo la Manufactura Local (3.9 %) y la Agropecuaria (2.4 %), esta última afectada por las fuertes lluvias e inundaciones en los primeros meses del 2026, en una época normalmente de baja pluviometría.

La minería creció en un 4.3 % interanual, asociada a mayores volúmenes de extracción de oro, plata y arena, grava y gravilla. El oro se mantiene por encima de US$4,700 la onza troy y la plata en US$73.0, mostrando una tendencia alcista como refugio de los inversionistas ante la crisis global.

Mientras tanto, la inflación en marzo se ubica en 4.63%, muy cerca del rango meta, la inflación subyacente en 4.58%, la tasa de interés activa promedio ponderada se ubica en 13.28%, con reducción de 170 puntos respecto al 2025 y la tasa de cambio (venta) en alrededor de 60 pesos por dólar. Las reservas se mantienen por encima de los US$16 mil millones.

El déficit fiscal al 24 de abril ronda los RD$49 mil millones (0.4% del PIB), excelente, considerando el fuerte sacrificio presupuestario del gobierno para mantener el subsidio a los combustibles (solo en marzo representó más de RD$5 mil millones). Por su parte, el superávit primario registra al mes de abril un 0.6% del PIB. Cifras todas, mucho mejor a las esperadas, ante un escenario mundial con varios frentes de guerra y con un petróleo rondando los 94 dólares el barril debido al cierre del estrecho de Ormuz, donde circula el 20% del petróleo mundial.

Las perspectivas de una extensión del cese al fuego en Oriente Medio y de un acuerdo de paz en las próximas semanas podrían bajar el petróleo (WTI) a menos de 80 dólares el barril.

Pronto escucharemos desde la cancha opositora: Esas cifras son falsas.