Galletas Hatuey con una nueva propuesta para sus clientes

Galletas Hatuey, marca dominicana de galletas saladas que ha construido un portafolio de variedades pensadas para acompañar los diferentes momentos del día a sus clientes.

Ha evolucionado para responder a las necesidades del consumidor que hoy busca algo más que sabor: con pciones que lo cuiden, que estén elaboradas con ingredientes reconocibles funcionales, y que sean compatibles con un estilo de vida activo y consciente.

Su portafolio de galletas saladas incluye variedades con ingredientes funcionales, opciones integrales y alternativas para diferentes momentos del día, diseñado para que el consumidor disfrute sin culpa.

"Desde Hatuey, apostamos porque el consumidor pueda disfrutar de un alimento delicioso, que además le haga sentir bien. Eso es lo que nos mueve desde hace más de 50 años", señaló Sergio Ibarra, gerente de categoría de Galletas Salada.