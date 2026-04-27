Otro atentado contra Trump

El pasado sábado el Pte. Donald Trump volvió a sufrir otro atentado en una cena en la que participaba con su esposa la primera dama Melania Trump, el Vice Pte. Vance y los corresponsales de prensa que cubren la Casa Blanca, en un hotel en Washington.

Afortunadamente, la rapidez de los agentes del Servicio Secreto en el lugar impidió que el tirador pudiera llegar al salón donde estaban el Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos, los cuales fueron sacados rápidamente del lugar.

El Pte. Trump está enfrentando poderes internos y externos que pocos Presidentes de EU hayan enfrentado jamás.

Los carteles de la droga mundial, los Ayatollahs radicales que gobiernan a Irán y la izquierda globalista quieren salir del Presidente de los Estados Unidos por la vía del atentado violento. Conjuntamente con éstos, la prensa que le adversa ha estado manipulando su imagen con una intención maligna de presentarlo ante los norteamericanos de que se trata, no de un Presidente democrático elegido por la votación más alta que se haya registrado en los Estados Unidos, sino el de un supuesto tirano, con lo cual se alimentan e incitan acciones violentas en su contra y llevan a Estados Unidos a una peligrosa polarización de su población que podría llevar a la gran nación del norte una especie de guerra civil, si se llegase a malograr al primer mandatario de la nación norteamericana, cuyo liderazgo se acrecienta día a día, tanto externamente en el mundo, como dentro de los Estados Unidos.

La mano de Dios nuevamente ha protegido al Pte. Trump. Creo que ningún político contemporáneo fué más perseguido cuando estaba en la oposición. Aún así, nada ni nadie pudo detener su vuelta al poder. Salvó su vida milagrosamente al girar el rostro en un microsegundo esquivando la bala asesina que sólo le rozó la oreja. No tengo dudas, Dios lo está protegiendo de poderosas fuerzas del mal que ha combatido desde la presidencia de los Estados Unidos con arrojo y determinación sin precedentes.

El pasado sábado, más allá de la eficiencia del Servicio Secreto Dios ha vuelto a proteger al Presidente Trump y a sus acompañantes. Demos gracias a Dios que, a pesar del tiroteo, no hubo muertos y el Pte. Trump no corrió peligro. Por el bien del mundo y de los Estados Unidos, oremos a Dios siga protegiendo al Pte. Trump.