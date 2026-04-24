El Salto de la Pulga

1 Ya que le permitieron viajar al extranjero, que no olvide dejar los plátanos antes de salir.

2 El Intrant le tiró el muerto a la Digesett: “El caos en el tránsito es un problema de cumplimiento de las normas”. ¡Gran descubrimiento!

3 ¡Hay esperanzas de solución! La ministra de Interior y Policía declaró que “le preocupa profundamente el tema de las motocicletas”. ¡Bravo!

4 “Obligan a vehículos pesados a transitar por el carril derecho”. ¿Quién los obliga? Vine de Punta Rucia a la Capital y apenas vi un patrullero.

5 La fiebre de grabar vídeos para subirlos a las redes alcanza categoría de psicopatía. Eso de entrevistar al chofer apuñalado mientras se desangraba, no es ni más ni menos.

6 Suena fuerte el rumor sobre el manejo de empresarios extranjeros con entidades oficiales, para apoderarse de miles de metros de tierra en los alrededores de La Cueva de las Maravillas y el río Cumayasa. ¡Ojo!

7 Por lo que se está viendo, solo bajo un gobierno de mano dura podrá avanzar la minería en República Dominicana.

8 Por segunda ocasión, un escape de gas en Downtown Center obliga a la evacuación. ¿Se esperará a que ocurra una desgracia mayor?

9 Después de cinco años y 22 reenvíos, el juicio de fondo a Jean Alain no acaba de arrancar. Si caduca, la penosa lección que dejará en el pueblo es: ¡se puede ganar agotando a la Justicia!

10 Para depurar y estudiar las nuevas solicitudes de bancas de apuestas, el Gobierno designó una comisión compuesta por 14 personas. ¿Y hace falta tanta gente para eso? (Recuerden el camello).

11 Cerraron definitivamente la clínica de estética La Diosa, en Santiago. No dude que pronto abra en otro lugar con un nombre como “La Diva”.

12 Enfrentando a un abogado de la contraparte, un profesional no debe caer en el insulto personal. Escuché a uno de ellos lanzar piltrafa contra Pancho Álvarez.

13 En tiempos del Imperio otomano, los apotecarios de los pueblos trataban a los coléricos con sanguijuelas. Aquí tenemos abundancia… ¡de coléricos y sanguijuelas!

14 Nadie pagará RD$93 millones por un avión Falcón que, hoy día, quizás sólo sirve para repuestos. Las tardanzas judiciales lo dejaron podrir.

15 “R.D. reclama derecho a navegar por el estrecho de Ormuz”. Ajá, ¿y enviaremos un barco de guerra a la zona para defender ese reclamo?devariados@yahoo.com