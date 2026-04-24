Mensaje de poder

“Para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios”, 1 Corintios 2:5.

Pablo comprendió el poder del mensaje de Dios mediante la manifestación de un Cristo crucificado. Evoca con temor y temblor la demostración del Espíritu Santo.

Pablo no presume de arrogancia y de sabiduría humana; más bien, cual vaso de barro en manos del Alfarero, asume el llamado de exponer el poder de Dios.

El apóstol proclama la fe fundamentada en el Dios Todopoderoso. Nada de banalidad, ni apariencia de piedad. Predica a Jesús resucitado y lleno de poder.