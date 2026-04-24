Abril es memoria exigente de la patria

Abril nos sitúa ante la gesta histórica que definió el rumbo de nuestra nación, cuando el pueblo dominicano, en medio del dolor y la incertidumbre, se levantó en defensa de su dignidad y soberanía. Fue una afirmación de identidad, coraje y compromiso.

Pero esa memoria, lejos de acomodarnos, debería inquietarnos. Porque mientras evocamos con orgullo aquel sacrificio, hoy se percibe una peligrosa distancia entre los ideales que se defendieron y la realidad que vivimos. Vivimos tiempos en los que la justicia se reclama, pero no siempre se practica; en los que se exige transparencia, pero se convive con la cultura de la conveniencia.

Abril no es para la nostalgia, sino para la revisión. Nos exige preguntarnos si estamos a la altura de esa herencia. Honrar aquella gesta implica algo más que recordarla, porque supone traducirla en actitudes concretas que fortalezcan la justicia, la convivencia y el sentido de nación que tanto necesitamos hoy. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.