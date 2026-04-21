¡La culpa es de Luis Abinader!

Todos los seres humanos tenemos necesidades e insatisfacciones que en muchos casos nos agobian y hasta nos hacen irracionales.

Los dominicanos no somos diferentes, vivimos a la espera con la necesidad de que todos los problemas nos los debe resolver el gobierno, y que todo es culpa del presidente Luis Abinader a quien le ha tocado un tiempo muy difícil.

Qué hombre más malo, grita una mujer cuando por alguna razón no le han puesto los 1,850 pesos de la tarjeta que antes era de 1,500, el hombre malo es el presidente que ella lo cree culpable de un apagón, de que llueva o no llueva, hasta del calor intenso que hace, según he oído en este gobierno.

Gobernar es una tarea ardua, y mucho más a un pueblo indómito y fuerte que tiene la mala costumbre de ser olvidadizo, de creer todo lo que le dicen y luego llorar sobre la leche derramada.

Gracias a Dios que el presidente Luis Abinader es un hombre de gran fe y vocación de lucha y trabajo, y gracias por Faride Raful, ministra que llora porque el pueblo no entiende que la lucha suya es por el bienestar del pueblo.

"Somos así, y así somos".