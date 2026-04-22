Amed Rosario pega jonrón y remolca cuatro para los Yankees en triunfo ante Boston

Max Fried permitió tres hits en ocho entradas sin carreras, y los Yankees de Nueva York extendieron su racha ganadora a cinco, la más larga de la temporada, con una victoria de 4-0 sobre los Medias Rojas de Boston el miércoles por la noche.

Amed Rosario conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada y produjo cuatro carreras para los Yankees.

Fried (3-1) ponchó a nueve y dio dos bases por bolas, y los Yankees se quedaron a un out de su tercera victoria consecutiva sin permitir carreras por primera vez desde 1962.

Jarren Duran conectó un sencillo productor ante Brent Headrick con dos outs en la novena entrada, su tercer hit de la temporada, poniendo fin a la racha de 29 entradas sin anotar de Boston contra los Yankees, que se remontaba a la Serie de Comodines de la Liga Americana del año pasado. Posteriormente, Caleb Durban bateó un rodado para out.

Boston ha anotado dos carreras o menos en seis de sus últimos ocho partidos, perdiendo cinco de ellos.

Ranger Suárez (1-2) permitió cuatro carreras y cinco hits en 4 2/3 entradas.

Tras una victoria por 4-0 en el primer partido de la serie el martes , Rosario conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada al mandar un cambio de velocidad por encima del Monstruo Verde.

Suárez llegaba con una racha de 14 entradas sin permitir carreras y tras haber tenido su mejor actuación de la temporada, cuando lanzó ocho entradas sin permitir carreras contra Detroit.

Rosario conectó un elevado de sacrificio en la tercera entrada.

Roman Anthony, de los Boston Red Sox, estuvo de baja por una contractura en la espalda que, según el entrenador Alex Cora, comenzó el martes por la noche.

Eduardo Rivera, lanzador zurdo de 22 años de los Red Sox, hizo su debut en las Grandes Ligas y ponchó a su primer bateador, Jazz Chisholm Jr., quien abanicó un lanzamiento rápido de 96.9 mph.