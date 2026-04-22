El otro ambiente

Este lunes tuve una entrevista cercana con Gilbert Gómez, el manager del Licey y coach de primera base de los Mets. (Recomiendo le echen una mirada al video, que está disponible en la plataforma de Listín).

¿Qué relevante tiene este coach? En primer lugar, que está debutando en Grandes Ligas luego de agotar un largo período como jugador y manager de ligas menores. Veamos algunos detalles de su carrera:

.-Estuvo en las Menores de los Mets como jugador entre 2009-17, y más adelante se convertiría en entrenador, coach y manager. Fue campeón, como dirigente, en Clase A fuerte en 2025 con Brooklyn Cyclones.

.-Como jugador agotó 1,745 turnos , su promedio fue de .229 con 18 jonrones.

.- Estuvo un tiempo jugando y manager en Port St. Lucie, el mismo club con el cual hizo carrera su compatriota Luis Rojas.

.- Rojas fue campeón en Lidom con el Escogido 2015-16 y los Mets lo subieron de manager en la temporada 2020, y también dirigió al año siguiente. Luego lo dejaron libre, y firmaría como coach de tercera de los Yanquis y allí permanece desde entonces con el manager Aaron Boone.

.- Dice Gilbert que de la logística de las Grandes Ligas hay dos cosas que le impresionan y satisfacen: 1ro. los viajes en avión chárter, en lugar de vuelos comerciales normales. Los chárter, desde luego, significan otra fragancia.

En segundo lugar, la calidad de los hoteles.. Y tercero, el manejo de los equipos de apoyo pues en MLB los peloteros, y el personal en conjunto, no tienen que cargar maletas. Cuando vienen viajes de una ciudad a otra, apenas se encargan de su maleta o bulto de mano.

También la comida es amplia y abundante, incluyendo platos latinos en cada sitio.

“Esto es distinto, por eso le dicen Grandes Ligas”, dice Gilbert. ¿Es un futuro manager de Grandes Ligas?. Eso nadie lo sabe, pero estará en carpeta. Si maneja bien las analíticas, podría colarse en cualquier momento, aparte de conocer bien la organización. Apenas tiene 34 años de edad, y ustedes lo verán aquí nuevamente en octubre al frente de los 24 veces campeones Tigres del Licey.

OTROS TRES: Aprovecho para recordar que este año tenemos unos 25 coaches en distintos roles de liga mayor, incluyendo tres conocidos aquí que están debutando: Hector Borg coach de tercera de los Gigantes, Víctor Estévez en primera de Milwaukee y José Leger en primera de White Sox.

Borg será manager de las Estrellas este próximo invierno, dejando su lugar de asistente de Gilbert en Licey. Estevez retorna como manager de los Toros luego de perder la final del torneo pasado ante el Escogido, y Leger es agente libre habiendo dirigido a los Gigantes.

Es un talento muy joven, que también pudiera colarse como futuro manager . ¿No me creen?

REGLA ESPECIAL

El martes hubo un hecho bien raro en un partido de MLB entre los Atléticos y los Marineros, .Sucede que el bateador Carlos Cortés, (Atléticos) pegó una línea que se incrustó en el uniforme del pitcher Logan Gilbert, nadie sabe cómo sucedió, pero lo más probable es que había un botón suelto y por ahí se metió la pelota.

Lo curioso del caso es que el pitcher no sabía donde estaba la pelota, daba vueltas en el montículo, hasta que alguien le dijo que la tenía en su cuerpo. ¿Qué sucedió? Al bateador le dieron hit, el corredor de primera se movió a segunda y había uno en tercera que se quedó allí.

Para los interesados, lean lo que escribió la crónica en inglés:

“Los árbitros detuvieron el juego inmediatamente al darse cuenta de que la pelota se había atascado, de acuerdo con las interpretaciones de las Reglas del Manual de Árbitros de la MLB, que establecen que una pelota bateada o lanzada que entra en el uniforme de un jugador o entrenador se considera fuera de juego. En ese momento, queda a criterio del árbitro colocar a los corredores.

Eso también explica por qué el corredor en tercera base, Nick Kurtz, se quedó donde estaba, y el corredor en primera base, Shea Langeliers, avanzó a segunda. Se vio al mánager de los Athletics, Mark Kotsay, sugiriendo a los árbitros que se le debería haber permitido a Kurtz llegar a home para anotar una carrera, pero ahí es donde entró en juego el "criterio del árbitro".

Bien extraño el caso, pero sucedió.

EL MEJOR: Este miércoles volvió a lanzar José Soriano, el dominicano de los Angelinos de Los Angeles. Tiró 5 innings solamente, le dieron 7 hits, la mayor cantidad del año, pero no le marcaron carreras. Los Angelinos ganaron 7-4, pero Soriano no tuvo decisión… Su efectividad mejoró a 0.24, y la prensa USA está hurgando en la historia a ver qué encuentra. Dicen que para seis primeras apariciones del año Lefty Grove tuvo una de 0.20 en 1936, y Walter Johnson 0.24 en 1913.. Soriano tiene 5-0, en 37.2 innings 43 ponches y solo 18 hits. Increíble, pero cierto.