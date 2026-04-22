Juan Soto regresa y los Mets detienen racha de 12 derrotas

El regreso de Juan Soto coincidió con el fin de la pesadilla. Los Mets de Nueva York derrotaron 3-2 a los Mellizos de Minnesota este miércoles, poniendo fin a una racha de 12 derrotas consecutivas, la más larga de la franquicia desde el 2002.

Soto, quien regresó tras perderse varias semanas por una lesión en la pantorrilla, fue incluido en la alineación en su rol habitual en el corazón ofensivo, marcando un retorno esperado en medio de la crisis. Su presencia devolvió profundidad a un lineup que había sido uno de los menos productivos de las Grandes Ligas durante la racha negativa.

El dominicano se fue de 3-1 con una bases por bolas. En su primer turno conectó un profundo batazo a la zona de seguridad del center field, que sirvió para mover a Bo Bichette a tercera base, quien finalmente anotó.

El triunfo no solo representó un respiro para los Mets, sino también su primera victoria desde el 7 de abril. Durante la seguidilla de derrotas, el equipo mostró serias limitaciones ofensivas, con una producción mínima de carreras que terminó pasando factura en cada serie disputada.

El partido, sin embargo, no estuvo exento de tensión. Los Mellizos lograron igualar el marcador en par de ocasiones, pero un sencillo productor de Mark Vientos en la octava entrada terminó inclinando la balanza a favor de Nueva York.

A pesar de la victoria, no todo fue positivo para los Mets. La salida por lesión del campocorto Francisco Lindor encendió las alarmas dentro de la organización, en un equipo que ya ha lidiado con múltiples problemas físicos en el inicio de temporada.

Brett Baty, quien entró desde el banquillo para reemplazar a Lindor en la alineación, recibió su segunda base por bolas del partido con dos outs en la octava entrada contra Taylor Rogers (0-1). Álvarez consiguió una base por bolas tras nueve lanzamientos de Justin Topa antes de que Vientos conectara elsencillo productor. Vientos había ignorado descaradamente una señal de alto al rodear la tercera base y fue fácilmente puesto out en el plato para el último out de la sexta entrada.

Lindor, que bateaba de cuarto, impulsó una carrera con un sencillo al cuadro interior con dos outs en la primera entrada, y el elevado de sacrificio de Victor Caratini empató el marcador en la cuarta.

Luke Weaver (2-0) retiró a Luke Keaschall con las bases llenas para finalizar la parte alta de la octava entrada y ponchó a tres bateadores en una novena entrada de un solo hit para asegurar la victoria.