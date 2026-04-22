Los Héroes de Moca conquistan su primera victoria en su joven historia en la LNB

La nueva franquicia de los Héroes de Moca derrotó este miércoles 78-65 a los Cañeros del Este en el Polideportivo Moca 85, consiguiendo así el primer triunfo de su historia en La Súper Liga de la LNB.

El éxito para los mocanos (1-3) llegó en su cuarto intento y fue gracias a un trabajo colectivo en la defensa, al limitar a los Cañeros (1-3) a solo un 37 por ciento desde el campo.

Kevin Obanor encestó 17 puntos y logró 9 rebotes, John Clark Jr. anotó 16 puntos, capturó 9 tableros y 3 robos, además de deleitar a los presentes con varios donqueos espectaculares. Caleb Huffman consiguió 15 tantos, 4 capturas y 4 asistencias, en tanto que Jaison Valdez repartió 9 asistencias, haló 11 rebotes, se robó 3 balones y agregó 7 unidades.

Por los Cañeros, Rafail Lanaras se fue con 13 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 2 robos, Eusebio Suero añadió 12 puntos y Matt Herasme concluyó con 10.

"Nos preparamos mejor para este juego. Pudimos controlar a Lanaras y eso fue lo que nos dio resultado. Jaison tuvo un gran partido y todos los jugadores salieron muy motivados", declaró el dirigente de los Héroes, Jonathan Sarnelly.

Fue en el tercer cuarto donde los Héroes se separaron de los Cañeros. Completaron un rally de 14-2 en el tercer cuarto, con un donqueo de Clark Jr., y tomaron ventaja de 51-38 con 4:44 por jugar. La corrida se extendió a 19-6, con un donqueo también de Clark Jr. con 2:54. Tras tres períodos, la pizarra marcó 62-47.

En el último tiempo hubo una reacción de cinco puntos consecutivos de los Cañeros, que se acercaron 56-64 restando 6:28. Tras un tiempo pedido de Sarnelly, los Héroes se recuperaron y con una bandeja de Valdez con 4:56 se alejaron 68-56.

En un primer cuarto que tuvo a la defensa como la gran protagonista, los Héroes y los Cañeros terminaron empatados 18-18. Obanor encestó 9 puntos para comandar a los locales, mientras que Lanaras encabezó a los visitantes con 6 unidades.

Nunca hubo una ventaja mayor de cuatro puntos durante el segundo cuarto. Esa diferencia a favor la tuvieron los Héroes, cuando Clark Jr. convirtió dos tiradas libres que pusieron el marcador 37-33. Los locales no volvieron a anotar en el parcial y la mitad quedó 37-36.

Los parciales concluyeron 18-18, 19-18, 25-11 y 16-18 para los mocanos.

Jornada de este jueves

Los Metros de Santiago recibirán a los Titanes del Sur en la Arena Oscar Gobaira, a las 8:00 de la noche, mientras que los Leones de Santo Domingo visitarán a los Reales de La Vega en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel, a las 8:30 de la noche.