El apuro de cada mañana también es ansiedad

Hay una forma de ansiedad que no siempre se reconoce como tal. No irrumpe con crisis evidentes ni con una sensación clara de descontrol. Es más silenciosa. Se instala en lo cotidiano y, muchas veces, comienza antes del primer sorbo de café.

Es esa sensación de despertar y sentir, casi de inmediato, que el tiempo no alcanza.

El despertador suena y no solo cumple su función de avisar que el día inicia; también activa una cadena de pensamientos: lo pendiente, lo urgente, lo que no puede esperar. En pocos minutos, el cuerpo entra en estado de alerta. Todo se hace rápido: levantarse, prepararse, salir. Y así, sin pausa, comienza la jornada.

Este patrón, tan frecuente como normalizado, tiene implicaciones importantes para la salud mental. La ansiedad no siempre se manifiesta en pensamientos catastróficos o en síntomas evidentes. En muchos casos, se expresa como una forma de funcionamiento: anticipatoria, exigente y acelerada.

El organismo no distingue entre una emergencia real y una agenda cargada. Para el cuerpo, todo lo que se percibe como urgencia activa los mismos mecanismos de respuesta. Cuando cada mañana inicia bajo presión, el sistema nervioso aprende que ese es el estado base para comenzar el día.

Con el tiempo, esta activación sostenida puede traducirse en agotamiento, dificultad para concentrarse, irritabilidad y una sensación constante de insatisfacción. Vivir en prisa deja de ser una excepción y se convierte en la norma.

Frases como “no tengo tiempo” o “el día no me alcanza” forman parte del discurso cotidiano. Sin embargo, pocas veces se cuestiona el impacto que esta narrativa tiene en el bienestar emocional. La prisa constante no solo desgasta; también desconecta. Desconecta del cuerpo, de la respiración y de la posibilidad de habitar el presente.

No se trata de cambiar por completo la rutina ni de eliminar las responsabilidades. Se trata de introducir pequeñas pausas que permitan regular el inicio del día. Evitar el uso inmediato del celular al despertar, hacer algunas respiraciones conscientes antes de levantarse o dedicar unos minutos a una actividad sin prisa son acciones simples que pueden marcar una diferencia.

También resulta fundamental revisar el diálogo interno. La manera en que se interpretan las demandas cotidianas influye directamente en la respuesta emocional. No todo lo urgente es importante, y no todo lo importante requiere hacerse desde la prisa.

La salud mental no se cuida únicamente en momentos de crisis. Se construye, en gran medida, en lo cotidiano. En esos primeros minutos del día donde, sin darnos cuenta, definimos el ritmo con el que vamos a vivirlo.

Porque, en muchos casos, la ansiedad no está en lo que sucede, sino en la forma en que comenzamos cada mañana.