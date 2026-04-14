La guerra invisible

Las plataformas digitales no están diseñadas para premiar la verdad, sino la reacción. El enojo, el miedo y la sorpresa se propagan con mayor rapidez que la información verificada. En ese entorno, las medias verdades adquieren una ventaja decisiva. No son falsedades evidentes, sino fragmentos de realidad presentados de forma incompleta o exagerada. Precisamente por eso, resultan más creíbles y más virales.

Lo que ocurre hoy entre Irán, Israel y Estados Unidos no se libra únicamente en el terreno militar. También se disputa en el espacio informativo. Cada video, cada mensaje y cada titular compiten por captar atención en un entorno donde la velocidad importa más que la precisión. En ese juego, lo que más impacta no es necesariamente lo más cierto, sino lo que logra imponerse primero.

El reciente derribo de un F-15 estadounidense lo evidencia. Mientras Washington confirmaba el rescate de los piloto y presentaba la operación como un éxito táctico, desde Irán se difundía una narrativa distinta: un golpe efectivo contra capacidades aéreas estadounidenses. En cuestión de horas, ambas versiones alcanzaron audiencias masivas. Sin embargo, no tuvieron el mismo efecto. En redes y espacios informativos fragmentados, la versión que sugería vulnerabilidad estadounidense encontró mayor tracción inicial, amplificando una percepción de debilidad antes de que se consolidara una lectura más completa del hecho.

Ese desfase no es menor. En determinados contextos, la percepción no solo acompaña al hecho: lo precede y condiciona sus efectos. La secuencia se ha invertido. Ya no es primero el evento y luego su interpretación. Es la interpretación la que define, desde el inicio, cómo será entendido el evento.

El impacto trasciende lo informativo. Es también económico. Los mercados no reaccionan únicamente a hechos confirmados, sino a expectativas en formación. Basta observar cómo, ante señales de escalada en Medio Oriente, verificadas o no, el precio del petróleo tiende a ajustarse al alza. Lo mismo ocurre con monedas, bonos y acciones frente a rumores de sanciones o interrupciones logísticas. La incertidumbre, amplificada por la velocidad digital, deja de ser una percepción difusa para convertirse en una variable económica concreta.

Estamos ante un cambio estructural. La volatilidad ya no depende exclusivamente de eventos verificables, sino de la forma en que estos son narrados y difundidos en tiempo real. La narrativa no sustituye al hecho, pero sí puede alterar su impacto de manera inmediata. En ciertos casos, lo que se cree que ocurrió pesa más, en el corto plazo, que lo que efectivamente ocurrió.

Para países como la República Dominicana, esto no es una abstracción. No participamos en estos conflictos, pero somos altamente sensibles a sus efectos indirectos. Nuestra economía descansa en pilares como el turismo, la inversión extranjera y la estabilidad financiera, todos ellos dependientes de la confianza.

Basta con considerar escenarios plausibles. Narrativas alarmistas sobre inseguridad regional, exageraciones en torno a crisis energéticas o interpretaciones negativas sobre mercados emergentes pueden influir en decisiones de inversión, en reservas turísticas o en el costo del financiamiento soberano. El conflicto no necesita materializarse en nuestro territorio. Basta con que sea percibido como una amenaza cercana.

Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Puede la información generar efectos comparables a los de un conflicto físico en ciertos ámbitos? En el plano económico y en el de la confianza, la respuesta es cada vez más evidente. Mientras la guerra tradicional tiene límites geográficos, la información opera sin fronteras y sin pausas.

El problema se agrava por los incentivos. En un entorno donde la visibilidad es poder, existe una presión constante por producir contenido más extremo, más inmediato y más emocional. No siempre responde a una intención deliberada de desinformar, sino a la lógica misma del sistema. El resultado es un ecosistema donde la precisión compite en desventaja estructural.

Para la República Dominicana, la respuesta no puede ser pasiva. Este entorno exige instituciones capaces de comunicar con rapidez y claridad, medios que prioricen el rigor y ciudadanos más exigentes al consumir información. No se trata de controlar el flujo informativo, sino de fortalecer su credibilidad.

La estabilidad ya no depende únicamente de variables económicas o militares. Depende también de la calidad del entorno informativo en el que se forman las expectativas.

En este nuevo escenario, perder el control de la narrativa no es un problema comunicacional. Es un riesgo económico real.