Adiós don Carlos

El país se entristece por el repentino fallecimiento del veterano periodista y productor de televisión Carlos Batista Matos, quien murió a los 76 años con una larga y emblemática carrera en la prensa de espectáculos.

Batista Matos será recordado no solo por ese estilo simpático y excéntrico de su personaje que lo llevó a proclamarse como el “hombre mas caro” y el “rey de las finas corbatas”, sino por haber sido uno de los pioneros de la crónica del arte y una palanca para innumerables figuras.

Durante muchos años produjo la columna Escenario para el desaparecido vespertino Ultima Hora donde también fue editor de la revista La tarde Alegre, que eran verdaderos íconos en el mundo del entretenimiento. También fue escritor, regidor del Distrito Nacional y embajador en sede de la Cancillería.

Otras de las cosas por las que sobresalía -y presumía- era por sus dotes de conquistador. Carlos Batista Matos estuvo casado con dos damas importantes del medio; la directora de orquesta Belkis Concepción y la comunicadora Carolina Valenzuela, teniendo descendencia con ambas.

A don Carlos lo conocí a mediados de la década de los ochenta en Radio Televisión Dominicana cuando él inició el programa semanal de televisión Escenario, génesis de lo que años más tarde se convertiría en su icónico Con los Famosos, espacio que realizaba por Color Visión hasta la hora de su deceso y siempre me distinguió con un trato afable y caballeroso.

Con su desaparición se pierde un referente de una etapa memorable de la comunicación y para muchos, otra ficha del ajedrez de nuestros recuerdos. Descanse en paz maestro.