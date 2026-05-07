Van 850 palestinos muertos por ataques de Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2025

El balance de palestinos muertos a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 ha aumentado a cerca de 850, según han denunciado este jueves las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 846 muertos y 2.418 por estos ataques, incluidos nueve muertos y 39 heridos durante las últimas 24 horas.

Asimismo, ha afirmado que hasta la fecha se han recuperado 769 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza, que llevó aparejado el citado alto el fuego.

Por último, ha subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.628 fallecidos y 172.520 heridos, si bien ha agregado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.